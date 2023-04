Gérone - Real Madrid : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Gérone - Real Madrid : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

Demi-finaliste de la Ligue des champions, le Real Madrid risque de terminer la saison en roue libre en Liga. Avec onze points de retard sur le FC Barcelone à huit journées de la fin, le Real Madrid peut dire adieu à son titre de champion d'Espagne et dispose de cinq points d'avance sur l'Atlético Madrid, troisième, mais surtout dix-sept points sur le Betis, cinquième.

Un Real Madrid en mode gestion

Autant dire que la place en Ligue des champions du Real Madrid est d'ores et déjà validé et qu'il est parfaitement logique que les Merengue aient leur rendez-vous face à Manchester City en demi-finale de la Ligue des champions dans un coin de leur tête. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si plusieurs cadres ont soufflé en championnat ces dernières semaines.

Cette fois-ci, ce sera autour d'Eduardo Camavinga et de Karim Benzema de se reposer lors de ce déplacement en Catalogne. Malgré tout, le Real Madrid est sur une fabuleuse dynamique avec quatre victoire lors de ses quatre derniers matches toutes compétitions confondues et compte poursuivre cette belle série.

Girona embête souvent les gros

Carlo Ancelotti pourra compter sur une équipe compétitive menée par Vinicius Junior qui ne renoncera pas tant que le FC Barcelone ne sera pas mathématiquement champion. En face, Girona, onzième, dispose de huit points d'avance sur le premier relégable Valence. Les Catalans restent sur une défaite contre Valladolid, mais avaient avant ça réussi à tenir en échec le Barça.

Girona espère donc réaliser une surprise face au Real Madrid, qui dernièrement ne lui a pas trop mal réussi avec un match nul à l'aller et une victoire lors de leur avant dernier match. Une surprise n'est pas à exclure, mais le Real Madrid part largement favori pour cette rencontre de la 31ème journée.

Horaire et lieu du match Gérone - Real Madrid

Ville : Gérone

Gérone Stade : Estadio Municipal de Montilivi

Estadio Municipal de Montilivi Heure : 19:30 UTC+2 (heure française) / 17:30 GMT / 18:30 UTC+1 (BST) / 12:30 EST / 09:30 PST

Sur quelle chaîne TV voir Gérone - Real Madrid ?

Gérone-Real Madrid

Liga

Mardi 25 avril

19h30 sur beIN Sports 1

Stream : MyCanal, beIN Connect

Prise d'antenne : 19h25 sur beIN Sports 1

Le streaming pour voir le match

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming, en se connectant sur la plateforme MyCanal si vous bénéficiez du pack sport, ou via la plateforme beIN Connect.

Série actuelle de Gérone et du Real Madrid

Girona : NVNVD



Real Madrid : DVVVV

Les blessés et absents de Gérone et du Real Madrid :

Cinq absents du côté de Gérone pour ce choc face au Real Madrid. Garcia, Herrera, Kebe, Roca et Villa sont blessés et forfaits pour ce match.

Du côté du Real Madrid, cinq joueurs aussi sont out. Dani Ceballos est suspendu pour accumulation de cartons jaunes, David Alaba et Ferland Mendy sont toujours blessés, mais surtout, le Real Madrid devra faire sans Karim Benzema et Eduardo Camavinga, comme l'a confirmé Carlo Ancelotti. Les deux joueurs ont pris des coups lors du dernier match et sont préservés pour les prochaines échéances.

Les équipes probables

XI de départ de Gérone : Gazzaniga - Martinez, Bernado, Juanpe, Hernandez - Romeu - Tsygankov, Martin, Reinier, Valery - Stuani.

XI de départ du Real Madrid : Courtois – Carvajal, Militao, Rudiger, Nacho – Valverde, Tchouaméni, Kroos - Asensio, Rodrygo, Vinicius Junior.