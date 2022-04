George Weah conseille Salah et Mané pour le Ballon d'Or

Et si le Ballon d'Or terminait dans les mains d'un joueur africain cette année ? Alors que Liverpool est toujours en course pour un potentiel quadruplé incroyable, Mohamed Salah et Sadio Mané font office de candidats crédibles.

Une saison formidable pour Liverpool

Les récents changements dans le règlement ont eu pour conséquence la remise du trophée sur les performances de la saison, et non plus de l'année civile.

Ainsi, les deux hommes forts du secteur offensif des Reds pourront faire valoir leur formidable saison en club, couronnée de succès avec déjà le gain de la League Cup.

Trois autres trophées pourraient s'ajouter à la collection d'ici la fin du mois de mai : la FA Cup (avec une finale contre Chelsea), la Ligue des champions (avec une demie à venir contre Villarreal) et la Premier League, dans laquelle les protégés de Jürgen Klopp ne comptent qu'un point de retard sur Manchester City.

Pour Sadio Mané, la saison a été encore plus faste avec la victoire du Sénégal lors de la récente Coupe d'Afrique des Nations, tandis que Mo Salah a échoué en finale face à son coéquipier.

"Il ne faut pas faire du Ballon d'Or une obsession"

Autant d'arguments qui placent légitimement les deux bonshommes parmi les principaux prétendants, aux côtés de Karim Benzema ou Robert Lewandowski, notamment.

Seul vainqueur africain de la plus belle récompense individuelle du football en 1995, George Weah espère toutefois que les deux joueurs ne jouent pas en priorité pour obtenir cette distinction.

"Je pense qu’il ne faut pas qu’ils fassent du Ballon d’Or une obsession, ils devraient plutôt se concentrer sur leurs performances et essayer de s’améliorer davantage", a estimé l'ancien buteur du PSG auprès du journal sénégalais Record.

"Ils ne doivent pas se mettre une pression inutile. Je me suis toujours battu pour sortir ma famille de la misère, c’est ainsi que j’ai été récompensé du trophée."