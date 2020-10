Genoa - Inter Milan (0-2), l’Inter repart d l’avant

Après trois matches sans victoire, l’Inter Milan s’est relancé en dominant le Genoa chez lui (2-0).

Antonio Conte peut souffler. Son équipe de l’Inter s’est remise sur les bons rails ce samedi après une série de résultats frustrants. En déplacement à , pour le compte de la 5e journée de , les Lombards l’ont emporté aisément, même s’ils ont dû attende l’heure du jeu pour prendre les devants à la marque.

Lukaku joue encore les sauveurs

Face à une équipe des Rossoblu, qui a joué petit bras en misant clairement sur la prudence, les Nerazzurri ont eu du mal à trouver la solution devant. Mais, à force d’insister, ils ont fini par trouver la faille. Et, comme souvent, la délivrance est venue de Romelu Lukaku.

Servi idéalement par Nicolo Barella, l’avant-centre belge a fait mouche en réussissant un enchainement crochet du droit sur un défenseur, puis frappe en force du gauche. Le cuir ne pouvait que terminer au fond des filets. A 1-0, les visiteurs se sont libérés et le break a suivi à la 79e minute. Danilo D’Ambrosio a scellé les débats en reprenant de la tête un service d’Andrea Ranocchia. Ça a fait 2-0, et cela aurait pu faire plus. A la 90e, Mattia Perin a stoppé une lourde frappe d’Aleksandr Kolarov.

Avec ce succès à Luigi Ferraris, l’Inter remonte à la 3e place du classement, deux points derrière son rival rossonerro (qui compte un match en moins cependant). C’était une belle façon de se remettre à l’endroit, et aussi de préparer le déplacement périlleux à Donetsk, mardi prochain en Ligue des Champions.