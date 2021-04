Bruno Genesio tacle Sampaoli

L'entraîneur Rennais Bruno Genesio s'en est pris de manière détournée à l'entraîneur de l'OM.

Dans un récent entretien à El Pais, Pablo Longoria a jugé la formation des jeunes joueurs en France, critiquant les coaches de Ligue 1 au passage.

"Tous les clubs recrutent en France car c’est le pays exportateur par excellence, en Europe en raison d’un mélange de cultures. Mais il y a quelque chose de fondamental qu’il faut comprendre: la formation en France est comparable à la formation des basketteurs aux États-Unis. C’est le football qui se joue encore dans la rue, c’est une formation individuelle plutôt que collective. La France en matière de football est la NBA de l’Europe."

L'article continue ci-dessous

"Des joueurs avec beaucoup de personnalité se forment, pas dans une idée très précise du jeu. En France, il n’y a pas de modèle 'français' du jeu. Objectivement, si l’on analyse l’ensemble du globe, c’est l’un des pays qui exporte le moins d’entraîneurs. Ils ne vendent pas d’idées collectives. Mais individuellement, c’est le pays qui exporte le plus de joueurs car le joueur français continue de jouer dans la rue, notamment dans de nombreux quartiers de Paris, Marseille et Lyon. Là, les enfants continuent à jouer dans la rue et cela signifie qu’ils ont une formation qui les aide à faire des différences. Ils ne sont pas formés pour être intégrés dans un modèle de jeu", a conclu le président de l'OM.

Burno Genesio, le coach de Rennes, a rétorqué au dirigeant espagnol. « Les entraîneurs français sont sous-cotés, j’ai encore lu une déclaration d’un président d’un grand club qui a dévalorisé la formation française (…) et je m’élève contre ça. Nous, entraîneurs français, on n’est pas suffisamment solidaires par rapport à ça. Quand je vois ce que fait Stéphane (Moulin), David Guion à Reims, Michel Der Zakarian à Montpellier par exemple, quand on ramène au budget et à l’effectif qu’il y a, et on peut aussi parler d’Olivier Dall’Oglio (Brest), il y a plein d’exemples de coachs français qui font très bien leur travail. Or, ils ne sont pas mis en avant, car ils n’ont pas la carte… ».

Genesio en a profté pour égratigner Jorge Sampaoli : « Avoir la carte ? C’est-à-dire peut-être le look, la façon de parler, le fait d’avoir des relations avec un certain réseau, qui permet qu’à résultat égal, on va faire toute une montagne de l’un, et pas de l’autre », a ajouté Génésio dans des propos repris par L’Équipe.