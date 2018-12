Gedson Fernandes, le Golden Boy NxGn de Benfica

L'ascension météorique du jeune joueur de Benfica en a surpris beaucoup, à commencer par lui-même. Zoom sur la jeune star NxGn.

"C'était un match unique. J'ai toujours aimé venir au stade. Le premier match était un rêve. J'ai failli tomber à la renverse".

Il a eu un peu de mal au début de son aventure au Benfica, mais le joueur des Aigles a connu une acclimatation très rapide dans sa nouvelle équipe.

En quelques mois, le joueur de 19 ans a fait ses débuts en Primeira Liga, UEFA Champions League et en sélection en quelques mois, de quoi attirer la convoitise d'équipes comme la Juventus.

Sa récente 7e place dans le classement du Golden Boy a éclairé le public sur ses performances avec Benfica, avec notamment son impact en qualifications de la Champions League.

"Je ne m'attendais pas à ce que cela arive aussi vite. J'apprécie la confiance du coach", a dit Fernandes. "Mon collègue m'ont beaucoup aidé, nous avons énormément progressé et nous avons des objectifs à accomplir".

"J'étais sans voix, je ne m'y attendais pas, mais je suis heureux. Cela montre mon travail c'est un feeling unique, quelque chose d'inexplicable. Je suis dans l'uin des meilleurs clubs du monde et c'est chez moi. C'est ici que j'ai eu mon diplôme".

Bon devant le but, puissant et technique, Fernandes a complété la moitié des dribbles qu'il a tentés et plus de 50% de ses duels aériens cette saison, avec une moyenne de passes de plus de 82% en première division portugaise en et en UEFA Champions League.

Il peut distribuer comme récupérer le ballon. Fernandes réussit en moyenne deux tackles par match et provoque 3.5 fautes par rencontre en Primeira Liga, pour le 5e meilleur total du championnat.

De quoi promettre un futur brillant à Fernandes, convoité par la Juventus et Manchester United. S'il est aussi bon en 2019 qu'il l'a été en 2018, il rejoidnra à coup sûr l'élite.