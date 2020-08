Gattuso va prolonger à Naples

Gennaro Gattuso est en passe de parapher un nouveau deal avec son club italien de Naples.

Auteur d’un très bon travail du côté de San Paolo depuis son arrivée au club en décembre dernier, Gennaro Gattuso est sur le point d’être récompensé par un nouveau bail. C’est ce que révèle ce lundi le quotidien La Gazzetta dello Sport. Une belle consolation aussi pour l'élimination connue en Ligue des Champions la semaine dernière.

La source indique que l’ex-international azzurro va rempiler de trois ans. Il sera donc lié à cette formation napolitaine jusqu’en 2023. Une nouvelle qui a de quoi ravir ses joueurs, et aussi les supporters de l’équipe.

Avec Gattuso à sa tête, s’est adjugé son premier trophée depuis six ans en remportant la Coupe d’ . En revanche, Mertens et ses coéquipiers n’ont pas été capables de combler le retard qu’il y avait sur la 4e place et ont donc manqué de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. L’équipe devra se contenter d’une participation à la C3.

Pour rappel, avant de diriger Naples, Gattuso (42 ans) s’était occupé pendant une saison et demie de l’ . Une expérience assez mitigée pour le champion du monde 2006. C’est donc avec l’équipe phare du Sud d’Italie qu’il a vraiment lancé sa carrière de coach.