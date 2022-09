Gattuso révèle ses plans pour Cavani

Gennaro Gattuso, l’entraineur de Valence, a expliqué comment il comptait relancer le buteur uruguayen, Edinson Cavani.

L'entraîneur de Valence, Gennaro Gattuso, estime que le match du week-end contre le Rayo Vallecano arrive trop tôt pour la nouvelle recrue des Ché, Edinson Cavani.

Libéré par Manchester United, l’ancien buteur du PSG a signé au VCF la semaine dernière, après avoir manqué l’ensemble de la préparation d’avant-saison.

Cavani opérationnel la semaine prochaine ?

Gattuso n’émet cependant aucune inquiétude à son sujet : « Il va continuer à travailler de la même manière. Il est encore tôt. Il s'est très bien entraîné et je pense que la semaine prochaine il commencera à être disponible pour nous. »

« Je ne suis pas un magicien, a poursuivi le coach italien. La semaine s'est très bien passée pour lui. La semaine précédente, nous avions plus de doutes, mais cette semaine il a très bien travaillé et je pense que la semaine prochaine il pourra s'entraîner avec nous. Ma priorité est maintenant le Rayo ».

L’ancien entraineur de Naples a conclu en indiquant que tout sera plus clair dimanche à la suite d’une évaluation avec le staff : « Cette semaine, je n'ai pas pensé au Celta. Je parle avec le staff médical et ils me disent que Cavani s'améliore, et dimanche nous parlerons de la date à laquelle il pourra faire partie du groupe. »