Gattuso pour succéder à Gerrard chez les Rangers ?

L’entraineur italien Rino Gattuso envisagerait fortement un retour des Rangers comme successeur de Steven Gerrard si le poste lui était proposé. L'Italien est l'un des candidats qui sont pressentis pour ce poste vacant. Et des sources proches de l'ancien international azzurro ont fait savoir à Record Sport qu'il serait très intéressé par cette mission.

Gattuso attaché aux Rangers

Gattuso a discuté de son prochain mouvement avec le célèbre agent, Jorge Mendes. C'est l’intervention de Mendes qui aurait coûté à ce technicien son dernier emploi après la résiliation de son contrat avec la Fiorentina quelques semaines seulement après son accord en raison d'un différend entre l’intéressé le conseil d'administration du club de Florence concernant les joueurs qu’il pouvait recruter

Les pourparlers avec Tottenham ont également échoué avant que Nuno Espirito Santo ne prenne les rênes dans le nord de Londres.

Gattuso était auparavant en charge de Naples où il a remporté la Coupe d'Italie Il s’est aussi occupé de l’AC Milan, où il a plus brillé comme joueur en remportant notamment deux Ligue des Champions dans les années 2000.

Gattuso a déjà décliné des propositions émanant du Spartak Moscou du nouveau promu en Serie A, Salernitana. Au sein de ce dernier club, il avait pourtant connu un passage comme joueur c’était après son expérience chez les Gers en 1999.

Son épouse est écossaise

L'épouse de Gattuso, Monica, est originaire de Glasgow et c’est l'une des principales raisons de son désir de prendre les commandes des Rangers. La famille souhaitant s’installer en Écosse.

L’Italien avait rejoint les Rangers au tout début de son parcours suite à une éclosion à Pérouse. Il est devenu le grand chouchou des fans en raison de son style combatif après avoir percé au sein de l’équipe première. Mais l'arrivée de Dick Advocaat a mis fin à son séjour du côté d’Ibrox vu que le Hollandais a préféré l’utiliser comme arrière droit.

Gattuso s’est bien relancé ensuite, en devenant l’un des tauliers de la grande équipe de Milan. Et c’est ce qui lui a permis de participer au Mondial victorieux avec La Nazionale. Comme coach, il a officié à Sion, Palerme, à l’OFI Crète et à Pise avant de diriger les cadors de Serie A que sont Milan et Naples.