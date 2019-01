Gattuso "accepte" la décision d'Higuain

L'entraîneur de l'AC Milan a confirmé le très probable départ d'Higuain en conférence de presse.

Non retenu dans le groupe de l'AC Milan pour affronter le Genoa, lundi (15h00), Gonzalo Higuain ne devrait plus porter le maillot de l'équipe lombarde.

En conférence de presse, Gennaro Gattuso a parlé de son joueur qu'il ne juge pas apte d'un point de vue mental.

"Rien n'a encore été décidé, vous devrez donc parler à Leonardo (directeur de Milan)", a déclaré l'entraîneur.



"Je vais être honnête avec vous, j’ai assisté à l’une des pires séances d’entraînement depuis que je suis ici. Tout ce discours n'est pas bon pour lui. J’ai parlé à Higuain, c’est bien ce que nous faisons. Je veux voir des gens mentalement prêts à se battre et Higuain en ce moment n'est pas prêt. Je ne suis pas déçu de lui, j'ai moi aussi été un joueur. J'ai fait tout ce que j'ai pu et il s'est comporté correctement", a-t-il indiqué.



"J'accepte son choix, tout comme je l'ai fait avec Leonardo Bonucci (souhaitant un retour à la Juventus) pendant l'été. Le respect demeure, peut-être qu’il aurait pu faire plus, alors que nous aurions pu lui offrir un meilleur service. C'est comme ça. Cette équipe a besoin de calme, de concentration et d'enthousiasme, des éléments qui nous font défaut récemment", a jugé l'entraîneur de l'AC Milan.