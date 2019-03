Gasset, Balotelli, Mandanda…Les réactions après OM-ASSE (2-0)

L'OM a pris le dessus sur l'ASSE (2-0), dimanche au Vélodrome. Les Phocéens étaient logiquement très satisfaits au coup de sifflet final.

Marseille n'a pas failli à sa tâche, ce dimanche lors de la réception de l'ASSE au Vélodrome. Portés par leur bonne dynamique actuelle et aussi un Mario Balotelli en verve, les Phocéens l'ont emporté 2-0. Un succès qui les hisse à la quatrième du classement. Au coup de sifflet final, ils ont fait part de leur joie, pendaient que les Stéphanois ruminaient leur déception.

Jean-Louis Gasset (entraineur de l'ASSE) : "Je l’ai dit avant le match, il prend la lumière, il prend la pression. Il me fait penser à Ibrahimovic. D’ailleurs il a marqué un but à la Ibrahimovic. Il a ramené le public, la confiance. Beaucoup de ses partenaires vont élever leur niveau de jeu avec lui.

Yann M'Vila (milieu de l'ASSE sur Canal+) : " O est passé à côté de notre début du match. On avait la maitrise du jeu, mais dès qu'ils ont marqué, ça nous a cassés. Quand on laisse ce genre d'erreur à l'adversaire, ils déroulent. Surtout contre une équipe comme celle-là. On a eu des occasions, mais on ne les pas a concrétisées. On a eu du mal. C'est dommage. On gâche tout. On n'a pas fait le match qu'on voulait faire. On ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. C'est désolant. Maintenant, on va la fermer et rester à notre place".

Steve Mandanda (gardien de l'OM sur Canal+) : "C'est autre chose quand le Vélodrome est comme ça et qu'il y a une bonne ambiance. En plus, on ne prend pas de but. Ça fait plaisir. C'est un tout. Une prise de conscience, la chance et la confiance qui revient. Mais, ce n'est pas fini. Dans un match on ne retient que la victoire, et c'est ce qu'on est en train de faire. Tout le monde est concerné, et ça hisse l'équipe vers le haut. Balotelli ? On a le meilleur de Mario depuis qu'il est arrivé. Il marque et fait peur aux adversaires. Et dans le vestiaire, c'est quelqu'un avec un état d'esprit extraordinaire".

Mario Balotelli (attaquant de l'OM sur Canal+) : "Je travaillé beaucoup plus. Ca fait bien d'avoir les spectateuirs de son côté. Pourquoi suis-je plus performant à Marseille ? A Nice, ça s'est bien passé au début. A partir du moment où je voulais arriver à Marseille, c'est devenu difficile. Partout où je suis allé j'ai toujours bien commencé. Et pour moi, c'est important de bien continuer. Ma célébration ? J'ai donné mon téléphone au journaliste de l'OM, et je lui ai dit de venir derrière les buts et se tenir prêt. Ca va faire le tour du monde ? Normal, car à chaque fois que je fais quelque chose, ça fait le tour du monde. Les retrouvailles contre Nice ? C'est un match que je veux jouer. Ça sera bien, car il y aura mes ex-coéquipiers en face. Mais je veux toujours gagner et marquer. Et si je ne marque pas, il faudra qu'on gagne".

Propos recueillis par Julien Quelen au Stade Vélodrome