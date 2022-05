Gasset à la tête des Eléphants

Le Français Jean-Louis Gasset a été nommé nouveau sélectionneur de la Côte d'Ivoire pour un contrat initial de 12 mois.

La Cote d’Ivoire doit accueillir la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 en juin prochain, et le technicien de 68 ans a la possibilité de prolonger son contrat d'un an.

Il remplace son compatriote Patrice Beaumelle, dont le bail n'a pas été renouvelé après que les Eléphants ont manqué la qualification pour la Coupe du monde et ont été éliminés en huitièmes de finale de la Coupe des Nations au Cameroun plus tôt cette année.

Un grand défi pour Gasset

Gasset a été l'assistant de Laurent Blanc lorsqu'il était sélectionneur de la France de 2010 à 2012 et a dirigé les clubs français de Montpellier, Caen, Istres, St Etienne et Bordeaux. L'ancien milieu de terrain de Nantes, Reading et Nice, Emerse Fae, 38 ans, a été nommé assistant.

L'article continue ci-dessous

La Côte d'Ivoire est double championne d’Afrique, la dernière fois qu'elle a soulevé le trophée en 2015, et participe aux qualifications pour le tournoi de l'année prochaine, bien qu'elle soit assurée de participer à la phase finale en tant que pays hôte.

Gasset, qui a assisté depuis les tribunes à la défaite de la Côte d'Ivoire face à la France lors d'un match amical en mars, dirigera son premier match de compétition le 3 juin contre la Zambie à Yamoussoukro.

Les Eléphants joueront leur deuxième match du groupe H en déplacement contre le Lesotho à Johannesburg quatre jours plus tard.