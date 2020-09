Gary Neville : "Chelsea ne peut pas gagner le championnat avec Kepa comme gardien"

Coupable d’une erreur sur l’égalisation de Brighton, le gardien espagnol est plus que jamais la cible des critiques.

En encaissant une frappe de loin de Leandro Trossard, lundi soir, Kepa Arrizabalaga n’a pas franchement arrangé son cas.

Titularisé par Frank Lampard pour cette première journée de , le portier espagnol a été coupable d’une faute de main sur l’égalisation de .

Une erreur sans conséquence, s’étant imposé (3-1), mais qui va relancer la question de la légitimité de l’ancien de Bilbao.

Plus d'équipes

Gary Neville, ancien défenseur de et désormais consultant TV, a un avis bien tranché.

"Vous ne gagnerez pas le Championnat avec un gardien qui laisse entrer des buts de l'extérieur de sa surface, ne domine pas sa surface, cela n'arrivera pas."

Mendy est attendu

La frappe de loin de Trossard serait le 19eme tir encaissé hors de la surface par le gardien depuis son arrivée en 2018. Un record…

Critiqué depuis son arrivée chez les Blues (80 millions d’euros) et dépassé dans la hiérarchie par Willy Caballero en fin de saison dernière, Kepa Arrizabalaga a vu le club londonien se positionner sur le dossier Edouard Mendy (Rennes) ces dernières semaines.

L'article continue ci-dessous

D’après Goal, la venue du Rennais est bouclée et la prestation de l’international espagnol ne devrait pas donner de regrets aux dirigeants de Chelsea, malgré le soutien affiché de Lampard.

"Je suis très content avec Kepa. Sur le but qu'il prend, je ne suis pas sûr qu'il aurait pu faire mieux mais j'ai vu un peu plus de confiance dans la façon dont il jouait, a assuré le coach à Sky Sports. Kepa est là, il est notre gardien et je suis content de lui."

Une déclaration qui ressemble en tout point à de la langue de bois de la part de Frank Lampard.