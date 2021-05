Gareth Bale peut "semer le chaos"

Prêté une saison à Tottenham, Bale ne sait pas de quoi sera fait son avenir mais ne décidera rien avant l’Euro.

C’est par un doublé que Gareth Bale a terminé sa deuxième aventure avec Tottenham. Contre Leicester, le Gallois est rentré à vingt minutes du terme mais a réussi à trouver le chemin du but à deux reprises. Ça n’a malheureusement pas empêché les Spurs de finir hors des places qualificatives pour l’Europe.

Une vraie déception pour le club londonien qui risque de vivre un été des plus torrides. Avec l’absence d’Europe, difficile d’accueillir des stars et difficile aussi de retenir ses stars. Depuis quelques jours, Harry Kane est annoncé sur le départ et Manchester United, Chelsea ou encore Manchester City sont à l’affût.

Quand sera-t-il pour Bale ? Prêté pour une saison par le Real Madrid, l’ailier gallois serait déjà rentré dans la capitale espagnole d’après El Chiringuito. Pour parler de son avenir ?

Le futur de Zinedine Zidane reste encore incertain et un départ du technicien français pourrait permettre à Bale un retour en grâce. Mais, pour en savoir plus sur l’avenir du quadruple vainqueur de la Ligue des Champions, il faudra attendre encore un peu.

Avec encore une saison dans le club madrilène, il n’est pas pressé de prendre une décision. Il se sait en position de force quoi qu’il arrive mais il semblerait que sa décision, déjà prise, risque de déclencher quelques réactions.

L'article continue ci-dessous

"Je ne dirai rien avant la fin de l’Euro. Je sais ce que je vais faire, mais ça sèmerait le chaos si je disais quelque chose", a lancé le Gallois au micro de Sky Sports.

"Je ne pense à rien pour le moment, je ne me concentre que sur finir cette saison du mieux possible. On va se retrouver ensuite pour l’Euro et je ne pense à rien d'autre qu'au Pays de Galles", a-t-il ajouté.

De quoi relancer un peu plus la rumeur d’un retour au Real Madrid ? Il faudra patienter un mois avant d’en savoir un peu plus sur la suite de la carrière de l’ailier de 31 ans.