Gareth Bale ne restera pas à Tottenham et veut retourner au Real Madrid

Prêté une saison à Tottenham, Bale ne se voit pas continuer aux Spurs et compte bien retourner au Real Madrid.

Après sept ans de divorce, l’histoire d’amour entre Gareth Bale et Tottenham avait repris de plus belle durant le dernier mercato estival. A la recherche de sa confiance perdue au Real Madrid, l’ailier gallois avait donc fait le choix de retrouver un club qu’il connaissait bien pour se remettre sur pied et ainsi arriver en pleine forme pour l’Euro avec le pays de Galles.

L’idylle entre les Spurs et Bale est loin d’être aussi radieuse que durant la première période (2007-2013). Toujours en délicatesse avec son physique, Gareth Bale n’arrive pas à enchaîner les rencontres et José Mourinho a mis du temps à lui faire confiance. Après s’être fait les dents en Ligue Europa pour retrouver du rythme, le Gallois a dû attendre le mois de février pour enfin enchaîner les titularisations en Premier League (4 buts et 2 passes).

Ses récentes performances ont alors commencé à faire rêver les fans des Spurs de voir l’enfant chéri continuer l’aventure au delà du prêt d’une saison en provenance du Real Madrid. Mais, ce mardi, Bale a fait une annonce fracassante concernant son avenir ! Malgré la relation compliquée avec Zinedine Zidane, le quadruple vainqueur de la Ligue des Champions compte bien revenir dans la capitale espagnole.

"Il me reste encore un an au Real Madrid, a-t-il déclaré à The Athletic. Mon plan est de retourner au Real, car je suis venu aux Spurs pour jouer au football, et avec l’Euro, je voulais être en forme. Le plan était de ne faire qu'une saison aux Spurs."

Il y a quelques semaines, son agent Jonathan Barnett avait confié à Goal que voir Gareth Bale retourner à Madrid n’était pas illogique, tant le joueur aime la ville ainsi que le club où il a connu le succès. Finalement, le sort de Bale, sous contrat avec le Real jusqu’en 2022, ne tient qu’au futur de Zidane à la tête des Merengue.

"Il aime aussi Madrid. Madrid est un endroit merveilleux où vivre, mais il faut attendre et voir. Il est trop tôt, nous sommes en février."

"Ce ne serait pas un problème, a déclaré Barnett pour Goal . Ils doivent simplement décider s'ils ont besoin de lui, s'il peut jouer pour Madrid et toutes ces choses. Mais je suppose que vous devez demander à M. Zidane, s’il le veut."