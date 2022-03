Gareth Bale massacré par la presse madrilène

Le célèbre quotidien Marca a attaqué l'attaquant du Real Madrid Gareth Bale, le qualifiant de "parasite" et l'accusant de "sucer" l'argent du club après qu'il ait rejoint la sélection du Pays de Galles cette semaine.

Le journaliste Manuel Julia Dorado, s’exprimant dans une colonne pour Marca, a déclaré : "Le parasite Bale est venu de la froide et pluvieuse Grande-Bretagne. Il s'est installé en Espagne, au Real Madrid, où il a d'abord fait preuve de diligence et d'amour pour l'invité, mais ensuite sa nature l'a conduit à sucer du sang sans rien donner en retour. Eh bien, plus que du sang, il a sucé, et suce, les euros du club ».

Bale « montre un mépris farceur » envers le Real

« Contrairement à d'autres de son espèce, comme la puce, le pou ou la punaise, le parasite Bale ne provoque pas de démangeaisons ou de maladies chez son hôte, mais après avoir sucé, il rit et se moque de lui, montrant un mépris farceur pour celui dont il vit », a ajouté le chroniqueur, visiblement très remonté contre le gaucher gallois.

L'article continue ci-dessous

« Il rit, applaudit, se jette par terre, chante, comme une sorte de cérémonie humiliante, qui, heureusement, a une date de péremption, comme tous les malheurs », conclut le journaliste ibérique.

L'article est accompagné d'une maquette de Bale sous forme de moustique, soulignant encore plus la conviction du journal que le Gallois a drainé les ressources du club au fil des ans.

Cette saison, avec 270 minutes disputées seulement, Bale n’a que le 22e temps de jeu de tout l’effectif merengue. Il n’entre pas dans les plans d’Ancelotti. Malgré son manque de compétition, il a été convoqué pour participer au barrage du Mondial opposant son pays à l’Autriche (ce jeudi).