Gareth Bale évoque son passage au Real et sa relation avec Ronado

Au cours d'un entretien, Gareth Bale est revenu sur son passage au Real Madrid.

Joueur marquant par sa vitesse de pointe, sa rage de vaincre ou encore sa capacité à marquer des buts aussi importants qu'exceptionnels, comme ce fut le cas en finale de Coupe du Roi 2014 et en de Ligue des Champions 2018, Gareth Bale aura marqué les esprits lors de son passage au Real Madrid. Recruté pour 100 millions d'euros, faisant de lui le joueur le plus cher de l'histoire à l'époque, le Gallois s'est imposé comme légende des Merengues et bien sûr un membre de la fameuse BBC aux côtés de Cristiano Ronaldo et Karim Benzema. Après quelques dernières saisons en roue libre, le joueur de 33 ans a décidé de prendre sa retraite au mois de janvier après un court passage au Los Angeles FC.

Bale évoque ses relations à Madrid

Dans un entretien accordé au Times, l'ancien ailier s'est confié sur son passage dans la capitale espagnole et sur ses relations avec ses coéquipiers. Il a par la même occasion démenti les rumeurs autour de certaines tensions avec eux, notamment Cristiano Ronaldo. "Je n’avais aucun doute lors ma signature au Real Madrid, j’ai pris la bonne décision. Je voulais jouer pour le Real Madrid et il y a eu des moments incroyables. Mais il y a aussi eu des moments difficiles où tu te sens très seul. (...) Cristiano et Benzema ont été l’une des principales raisons pour lesquelles j’ai rejoint Madrid, pour jouer avec ces deux-là et les autres derrière eux comme Modric, (Xabi) Alonso puis Toni (Kroos), les joueurs du Real Madrid étaient tous bons. Je sais que les gens parlent de tout et de rien de ma relation avec Ronaldo, mais je n’ai jamais eu le moindre problème avec qui que ce soit. Même dans les moments difficiles, il était bon dans le vestiaire. Honnêtement, j’ai vraiment apprécié mon séjour là-bas", a expliqué l'ancien madrilène.

Au total, l'international gallois a disputé 258 matches sous le maillot des Blancos, le temps pour lui d'inscrire 106 buts et de remporter la bagatelle de 19 trophées, dont 5 Ligues des Champions. Une retraite bien méritée.