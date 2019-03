Gareth Bale au Bayern, un "accord qui pourrait être conclu"

Un proche de l'ailier gallois a reconnu qu'un transfert au Bayern Munich était envisageable.

Arrivé en 2013 en provenance de avec le statut de joueur le plus cher du monde, Gareth Bale restera-t-il au ?

C'est ce qu'a laissé entendre son agent récemment, malgré le retour au club de Zinédine Zidane, alors que le Gallois entretenait des relations assez fraîches avec le technicien français.

Jonathan Barnett, l'agent de Bale, avait ainsi fait une sortie remarquée sur la BBC. "Bale est très heureux en ce moment, mais on verra ce qui va se passer. S'il va rester au Real ? Oui, pourquoi pas. Il veut jouer toute sa carrière au Real, et si ça ne marche pas, nous parlerons à nouveau. Il va d'abord parler avec Zidane et à partir de là, il verra en fin de saison. Zidane voulait jouer d'une façon et Gareth de l'autre et avec le temps, cela a empiré, mais tout est parti de là. Mais si vous laissez Gareth jouer à sa manière quelques matches sans le sortir puis le remettre, il est au niveau d'un Cristiano Ronaldo".

Reste que ces propos n'ont pas suffi à calmer la presse ibérique sur un possible départ du Gallois l'été prochain, d'autant que Bale est perçu comme l'un des grands perdants du comeback de Zidane.

Parmi les destinations qui reviennent figurent notamment ou le , deux clubs à la hauteur des ambitions de l'attaquant. Dans des propos accordés à TrashTalk, un proche du joueur s'est même laissé aller à une petite confidence, renforçant clairement l'idée d'un potentiel départ en .

"C'est un transfert qui plaît à toutes les équipes et au joueur lui-même, qui ne voudrait pas jouer pour le Bayern Munich ? Le Real et le Bayern ont une bonne relation, et c'est un accord qui pourrait être conclu", a-t-il lancé.

L'été prochain, le Bayern devrait se montrer très actif pour ce poste puisque le géant bavarois va devoir entamer un nouveau cycle après les départs quasi certains d'Arjen Robben et Franck Ribéry. Suivre les traces du gaucher néerlandais serait un dessein idéal pour Bale...