Gareth Bale apte pour le derby contre West Ham

L'ailier gallois devrait faire sa première apparition avec les Spurs, ce week-end lors du duel contre West Ham.

Gareth Bale fera "probablement" sa première apparition depuis son retour à lors de l'opposition contre dimanche. C'est ce qu'a révélé Jose Mourinho ce vendredi.

Bale a rejoint les Spurs avec un prêt d'une saison en septembre, après être parti en 2013 pour le lors d'un transfert record. Une blessure au genou a jusqu'à présent empêché le gallois de jouer et, bien qu'il ait donné des nouvelles rassurantes de son attaquant, le coach portugais n'est pas catégorique sur le fait que l'ancien merengue soit présent contre les Hammers.

Mourinho veut que Bale se sente prêt

"Bien sûr, il veut jouer. Il voulait jouer depuis le jour de son arrivée mais ce n'était pas possible, a déclaré Mourinho lors d'une conférence de presse. Je ne vais pas vous dire s'il va jouer ou non. Ce que je vais vous dire, c'est qu'il travaille très bien. Il travaille comme il n'a probablement pas pu le faire depuis un certain temps. La planification des sessions récentes était très concentrée sur lui. Son état est bon. Joue-t-il dimanche ou jeudi, nous n'avons pas encore pris de décision".

"Chaque joueur est un joueur très important mais la situation de Gareth est très spéciale en raison de son parcours. Nous nous soucions de lui autant que lui pour Tottenham, a ajouté le Special One. C'est une question de forme physique. Il n'a pas eu de pré-saison et même dans la période qui a suivi le confinement, il n'a pas beaucoup participé avec le Real Madrid, puis il joue quelques matches avec le , s'est blessé là-bas. Il ne s'agit pas seulement de venir et d'avoir besoin d'une semaine de travail pour être à un niveau. C'est plus global que cela et nous ne voulons pas qu'il soit pressé, nous voulons qu'il soit à l'aise, nous voulons qu'il prenne la décision lui-même quand il sera d'attaque".