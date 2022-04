Gareth Bale a une préférence pour la suite de sa carrière

Gareth Bale envisage de quitter le Real Madrid cet été, mais pas la Liga espagnole. C’est ce que suggèrent les rumeurs qui émanent d’Espagne.

Le capitaine de la sélection galloise sera alors en fin de contrat et il n’y a aucune chance pour que ses dirigeants merengue lui proposent un nouveau bail.

Un transfert vers un autre club du championnat espagnol serait à l’étude, comme le rapporte Juanfe Sanz d'El Chiringuito : « L'une de ses options est celle de la retraite, mais il y a une Coupe du monde à venir et le Pays de Galles doit jouer le barrage pour se qualifier. Gareth Bale, comme on le sait, est amoureux du climat espagnol et du golf, et il envisage de rester en Espagne la saison prochaine pour continuer à jouer dans ce championnat ».

Bale serait prêt à signer chez l’ennemi

« Ce ne serait pas au Real Madrid, a insisté le journaliste espagnol. Je ne suis pas autorisé à dire le nom des clubs, mais il ne faut pas trop réfléchir pour savoir dans quels clubs Bale pourrait jouer. Ils n'excluent pas le FC Barcelone ou l'Atlético de Madrid. Il y a une autre possibilité, mais ça sera à contrecœur, à savoir quitter l’Espagne ».

Cette saison, Bale n’a été que très peu utilisé du côté de Bernabeu. Il n’a participé qu’à sept matches de son équipe, dont 4 seulement comme titulaire. Son temps de jeu cumulé est de 240 minutes seulement. La semaine dernière, face à Getafe, il a retrouvé le terrain mais lors de son incorporation comme remplaçant, l'ancien de Tottenham avait été copieusement sifflé par les supporters.