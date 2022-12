Galtier s’exprime sur la relation Mbappé – Messi après les provocations des Argentins

En conférence de presse ce mardi, Christophe Galtier s'est montré rassurant sur la relation entre Lionel Messi et Kylian Mbappé après le Mondial.

Quelle sera la relation entre Kylian Mbappé et Lionel Messi après la finale de Coupe du monde perdue par la France contre l’Argentine et surtout après les provocations des Argentins ? Voilà une question que beaucoup se posent à l’aube de la reprise du Paris Saint-Germain en Ligue 1, mercredi face à Strasbourg. Les deux attaquants réalisent une très bonne saison, cumulant 31 buts et 19 passes décisives à eux deux, et beaucoup craignent que leur relation sur et en dehors du terrain ne prennent un coup suite aux récents événements.

Galtier ne s’inquiète pas pour Messi et Mbappé

Interrogé à ce sujet en conférence de presse ce mardi, leur entraîneur Christophe Galtier ne semble pas inquiet et reste persuadé que la relation entre les deux hommes ne changera pas. « Je ne vais pas commenter la manière dont on célèbre et ce qui s’est passé lors des célébrations, cela appartient aux argentins. Je n’ai pas à gérer le cas du gardien argentin, ce qui est important c’est ce que j’ai vu sur le terrain. Et moi j’ai vu Kylian et Léo se prendre la main. Il y a aussi eu l’attitude exemplaire de Kylian, il a félicité Léo et l’entraineur argentin. Moi je reste attaché à cela. Ce n’est pas Léo qui a chambré, on doit le laisser en dehors cela. Moi de ce que j’ai vu pendant 4 mois ici dans leur relation, il n’y a aucune raison de tout mélanger. Kylian a eu une très bonne attitude même s’il a été déçu. Il a eu beaucoup de classe en félicitant Léo et c’est très bien pour le club », a confié le coach parisien.

Des nouvelles rassurantes pour Neymar

L’attaquant français pourrait jouer voire même être titularisé dès mercredi face à Strasbourg, tandis que l’Argentin ne devrait revenir qu’en 2023 pour le match face à Angers le 11 janvier. Galtier s’est également exprimé sur Neymar, touché physiquement à la cheville pendant le Mondial, et affecté mentalement par l’élimination du Brésil en quart de finale. « Neymar va bien, sa cheville va bien. Sur le plan mental, il veut jouer, c’est bon signe », a-t-il ajouté.