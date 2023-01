Galtier : "On doit mener une réflexion sur notre organisation"

L'entraîneur parisien a fait le point sur les difficultés de son équipe, avant le seizième de finale de coupe face à l'US Pays de Cassel, lundi.

Après deux défaites sur ses trois derniers matchs de championnat et des prestations loin d'être convaincantes, le PSG sera de retour à la compétition ce lundi, sur la pelouse de Bollaert, pour défier l'US Pays de Cassel en 16e de finale de la coupe de France.

"Quand on est le PSG, il y a urgence"

A deux jours du match, Christophe Galtier s'est présenté en conférence de presse et a évoqué les difficultés actuelles de son équipe dans le jeu.

"Il y a eu les contre-performances des dernières semaines, on doit mener une refléxion sur notre organisation, l'animation et la capacité à pouvoir presser. Nous n'y sommes pas arrivés sur les derniers matchs", a-t-il constaté.

"J'ai eu des échanges avec mes joueurs la semaine dernière pour définiri ou redéfinir l'endroit le plus intéressant pour récupérer le ballon. On a travaillé d'une certaine manière ce matin. Après le match de Coupe, on pourra avoir quatre séances d'entraînement et travailler sur ça. On doit être plus disciplinés quand l'adversaire ressort le ballon."

Avec seulement trois points d'avance en tête du championnat, Paris n'a plus de marge, alors que l'odeur de la Ligue des champions commence peu à peu à se faire sentir.

Quand on est le PSG, il y a urgence. On n'est pas comme la saison dernière où il y avait beaucoup d'écart entre le PSG et ses concurrents, où il y avait la possibilité de cramer des jokers, a poursuivi Galtier. Les autres derrière tournent très vite. On doit retrouver notre jeu, notre animation offensive, notre rythme et notre intensité. On doit retrouver tout ça très rapidement."

Le PSG cherche un remplaçant à Sarabia

Interrogé sur la composition qui sera alignée lundi, le coach parisien a assuré que la MNM serait alignée, en quête de mieux.

"La meilleure équipe possible sera alignée lundi en Coupe de France, a-t-il affirmé. Les matchs sont espacés, puisque je veux retrouver des automatismes, il n'y a aucune raison et ça serait même stupide de ne pas le faire. Cela sera très proche de l'équipe qui joue en championnat, après il y a cinq changements."

Enfin, le technicien s'est également confié sur le mercato, quelques jours après le départ de Pablo Sarabia à Wolverhampton.

"Je disais avant que le mercato il y aurait des arrivées seulement s'il y avait des départs. Pablo Sarabia est parti pour les raisons qu'on connaît. Le club et Luis Campos travaillent pour avoir une option offensive supplémentaire", a-t-il confirmé.

"Concernant Milan Škriniar, j'ai vu l'information qui est sortie mais je ne peux pas vous dire s'il viendra cet hiver ou l'été prochain, je ne peux pas vous le dire. La direction sportive travaille. J'ai beaucoup de choses à travailler avec mes joueurs, je dois être concentré sur ce qu'on doit corriger et améliorer."