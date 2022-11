Galtier, Mbappé et les réactions après Juventus - PSG (1-2)

Le PSG a fini second de sa poule en dépit de la victoire contre la Juventus (2-1). Galtier et ses troupes l'ont regretté mais sans s'en formaliser.

Le PSG boucle sa phase de poules de Ligue des Champions sur une bonne note après sa victoire contre la Juventus (2-1). Mais, il finit second, car ayant été dépassé par Benfica sur le fil. Cela laisse des regrets aux Franciliens. Christophe Galtier et ses hommes ont d’ailleurs reconnu qu’ils n'ont pas tout maitrisé face aux Bianconeri en dépit du succès récolté. Mais, en dépit de ce dénouement frustrant, ils gardent le même moral et essayent de positiver.

Kylian Mbappé (attaquant du PSG sur Canal+) : « Normalement, on est qualifiés. On aurait aimé être premiers. On a fait le boulot. Mais ça fait partie du football, et il y a beaucoup de choses qui vont arriver. On était un peu bousculés. Un peu trop diront même certains. Mais c‘est la Ligue des Champions et ils (les Turinois) étaient venus jouer la qualification en Ligue Europa. Mon but ? C’est un tout. Ça fait partie de mes qualités et j’ai été bien servi par mes coéquipiers. J’ai aidé l’équipe à gagner. Le coach a décidé de changer de système et de me mettre là. Moi, je joue et j’essaye d’être performant. Maintenant, c’est la Coupe du Monde. C’est le trophée d’une vie et les gens ne pourront pas nous reprocher d’y penser ».

Christophe Galtier (coach du PSG sur Canal+ Foot) : « On pouvait tout envisager. On connaissait cette possibilité. Félicitations à Benfica, qui a marqué plus de buts à l’extérieur que nous. Apres, je félicite mon équipe et mongroupe. On a fait une bonne poule. On a marqué beaucoup de buts. C’est l’histoire de la Ligue des Champions. Cette compétition est parfois irrationnelle et on le vit ce soir. On a fait un parcours exceptionnel. On bat deux fois à la Juve. Jamais une équipe française ne l’a fait. A la 92e, on était très heureux. Et à la 94e, il y a ce scénario et le sentiment du devoir accompli. Mais il n’en reste pas moins qu’il y a le tirage. Mais, de toute façon, pour aller le plus loin possible il faut battre les meilleurs. On verra bien ce que nous réservera le tirage ».

