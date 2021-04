Galtier, Caqueret et les réactions après OL - LOSC (2-3)

Le LOSC a signé un grand coup ce dimanche en battant l’OL chez lui. Les Dogues étaient aux anges au coup de sifflet final.

Le LOSC a récupéré sa place de leader de Ligue 1 ce dimanche en l’emportant à Lyon (3-2). Un succès renversant puisque les Nordistes étaient menés par deux buts d’écart, avant de réagir et aller chercher une victoire ultra-précieuse dans la course au titre. Un succès à couper le souffle et qui a logiquement comblé Christophe Galtier et ses protégés. Les Lyonnais étaient de leur côté abattus à la suite de cette rageante défaite.

Maxence Caqueret (milieu de terrain de l’OL sur Canal+) :

« C'est sûr qu'on fait une bonne 1e période. En menant 2-0, on n'a pas le droit de se faire renverser 2-3. On n'a pas su faire la même 2e mi-temps. C'est dommage et c'est frustrant. On sait qu'on avait les capacités pour tenir ce score et remarquer même, mais on ne l'a pas fait. Maintenant, à nous de ne rien lâcher, et continuer pour assurer la place en C1. On perd trois points très importants. Après, ce n'est pas fini. On va essayer de gagner contre Monaco. »

Jonathan David (attaquant du LOSC sur Canal+) :

« On sait qu’à 2-0 c'est pas fini, même si c'était très difficile. C'est une bonne chose d'avoir marqué avant la mi-temps. On voulait aller au bout, et franchement on est très contents. Notre force c'est le collectif. Aujourd'hui, on a eu des occasions, on en a raté quelques-unes, mais on a marqué quand il le fallait. C'était un candidat direct en face et on les a écartés. On va célébrer et se concentrer sur le prochain match. C’est des victoires qui prouvent qu'on peut aller au bout. »

Christophe Galtier (entraineur du LOSC sur Canal+) :

« Il reste quatre matches. Autant en première période, on n'est pas hyper bien et on s'est fait piéger sur deux buts. Mais le tournant du match c'est le 1-2 avant la pause. Après, on a fait des ajustements sur le plan offensif et ça a été payant. C’était un match à grands enjeux, avec un scénario incroyable et j'ai une équipe de fous. C'était une victoire de groupe, les remplaçants sont bien entrés avec un bon état d'esprit. J'ai vu l'attitude de ceux qui étaient dans la tribune et ceux qui étaient sur le banc. On est sur une bonne dynamique, et il faut maintenant bien récupérer. C'est sûr que je crois en mon groupe. »