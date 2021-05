Galtier avoue avoir plusieurs offres

Christophe Galtier, l’entraineur du LOSC, a révélé qu’il a beaucoup été sollicité pour un nouveau challenge dernièrement.

Christophe Galtier vient de mener Lille sur le toit de la Ligue 1. Un sacré accomplissement et qui forcément lui vaut d’être très courtisé. Celui qui a été élu meilleur coach de l’année dans le championnat français fait notamment l’objet d’un double intérêt de la part de l’OL et de Nice.

Invité de l’émission Top of The Foot de RMC au lendemain du sacre, Galtier a admis qu’il y a des contacts avec ces deux clubs. « J’ai été sollicité et je suis sollicité par ces deux clubs, entre autres. Si ça se joue entre Lyon et Nice ? Je ne peux pas répondre à ça », a-t-il lâché.

Vu qu’il est sous contrat avec Lille jusqu’en 2022, Galtier n’est pas le seul décideur par rapport à son avenir. Sa direction aura aussi son mot à dire. Et, de plus, il n’est pas dit qu’il quittera forcément le club nordiste durant l’intersaison en cours.

« Il n’y a encore aucune décision de prise »

« On a eu une discussion avec le président (Olivier Létang) il y a deux mois. On a échangé sur la suite. Mais ces dernières semaines, il n’y a plus eu de discussions parce qu’on était concentrés sur cet objectif incroyable. Mais il n’y a aucune décision de prise. Rester à Lille ? Tout est possible, et je suis sous contrat avec Lille », a indiqué l’intéressé.

Il n’y a pas qu’en France que Galtier a la cote. L’ancien coach de l’ASSE a aussi avoué avoir eu des touches à l’étranger : « Je n’ai pas recalé Naples mais…voilà ».

Pour rappel, par le passé, Galtier a admis être un grand admirateur de Liverpool et qu’en devenir le coach un jour serait un grand rêve pour lui. Il s’est assurément rapproché de ce graal en remportant le championnat français, mais une expérience à Anfield n’est certainement pas pour tout de suite.