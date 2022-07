Gallas donne un conseil à Arteta pour le mercato

L’ancien joueur d’Arsenal, William Gallas, pense que le manager des Gunners ferait mieux de recruter en défense.

Soucieux de retrouver le premier plan du football anglais dès la saison prochaine, Arsenal a tapé fort en cette période de mercato en s’attachant notamment les services de Gabriel Jésus. Cette acquisition enthousiasme les fans de l’équipe, mais certains suiveurs du club pensent qu’il serait mieux de renforcer d’autres secteurs.

William Gallas juge par exemple que le talon d’Achille d’Arsenal c’est la défense et qu’il est impératif de recommencer la reconstruction par le bases.

« Arsenal a besoin d’un défenseur central de classe mondiale »

Lors d’une interview au Genting Casino, il a confié : « Je pense qu'ils ont besoin d'un défenseur central, un défenseur central de classe mondiale, car il est très important d'avoir un joueur qui a beaucoup d'expérience derrière. Un qui peut gérer la ligne défensive ».

« Malheureusement, la saison dernière, Arsenal a encaissé des buts, je regardais les matchs et je voyais que les défenseurs centraux étaient un peu trop jeunes et inexpérimentés, a fait remarquer l’ancien international français. Vous avez besoin d'un défenseur avec du vécu qui peut contrôler la ligne défensive et donner des informations à ses joueurs, qui peut parler avec l'autre défenseur central et les latéraux ».

« Les gens oublient cela et pensent que si vous avez deux bons jeunes défenseurs centraux, tout ira bien, mais ce n'est pas le cas. Je ne pense pas que tout ira bien, ils font des erreurs. Cela n'a malheureusement pas été bon pour eux et ils ont perdu quelques matchs à cause de cela », a conclu celui qui a porté le maillot des Gunners entre 2006 et 2010, avec notamment le numéro 10 dans le dos.