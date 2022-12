Gala se lâche ! La chanteuse veut rencontrer les Bleus

L'interprète du titre "Freem from desire" n'a pas caché sa fierté après avoir vu l'équipe de France fêter ses victoires sur sa chanson.

"Bonne chance ! Et allez les Bleus !". En Français dans le texte, Gala a tenj à encourager l'équipe de France avant son quart de finale de Coupe du monde contre l'Angleterre (coup d'envoi ce samedi, 20 heures). La chanteuse italienne ne cache pas son enthousiasme à l'idée de voir les Bleus danser sur son titre "Freed from desire" après chacun de leur succès dans ce Mondial.

Gala : "J'adorerais les rencontrer ! La France a toujours été pays merveilleux avec moi"

"C’est un hymne pour beaucoup de choses. Pour la communauté LGBT, pour l’autonomisation des femmes, pour l’environnement…, a expliqué Gala dans des propos accordés à RMC. C’est une chanson à laquelle les gens connectent leur énergie. Hier, on m’a envoyé une vidéo d’un sport que je ne connais pas, c’est une sorte de tennis. Un homme qui est un joueur très connu a perdu le match et, quand il a perdu, tout le monde a chanté Freed from desire. Et c’est magnifique! C’est une chanson pour ceux qui gagnent, pour ceux qui perdent."

"Je ne suis pas le coach d’une équipe de football, a continué l'Italienne. Je suis musicienne et ma musique est utilisée pour donner de l’énergie aux sportifs pour gagner mais c’est aussi une forme de résilience pour ceux qui perdent, pour recommencer comme moi j’ai pu le faire avec la danse après plusieurs opérations."

Une chose est sûre : Gala a bien l'intention de rencontre les tricolores. "J’adorerais! La France a toujours été un pays merveilleux avec moi. Je pense que les Français sont très sensibles. Cette sensibilité va bien avec moi. Les Français sont très engagés et c’est un bon public." Le message est passé.