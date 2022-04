Par Raul Moura et Thiago Fernandes

L’attaquant brésilien Gabriel Jesus a déjà entamé des pourparlers avec Arsenal et pourrait donc changer de tunique lors du prochain mercato.

Les représentants de Gabriel Jesus, dirigé par le manager Paulo Pitombeira, ont ouvert discussions avec Arsenal en vue d’un possible transfert à l'Emirates Stadium. L'information a été initialement publiée par la presse britannique et confirmée par GOAL.

Il y a des discussions qui sont en cours entre l'agent du joueur et le directeur du football des Gunners, le brésilien Edu Gaspar. Elles ne sont qu’à leurs débuts et l’aspect économique n’a pas encore été évoqué. Cependant, il a déjà été défini que l’agent l'attaquant sera aussi l'intermédiaire d'une potentielle négociation avec Manchester City, où le Brésilien a un contrat jusqu'au 30 juin 2023.

Gabriel Jesus a soumis ses exigences à Manchester City

Le clan de Jésus aura pour tâche de discuter de la situation avec le département football du groupe City et avec l'entraîneur Pep Guardiola. Il souhaite une revalorisation de son contrat, vu que sa dernière prolongation date d'août 2018. Et il veut aussi plus de temps de jeu. Il n’a disputé que 2 075 minutes sur les 4 590 possibles (équivalent à 45,2%). Pourtant, son ratio devant les buts est loin d’être infâme vu qu’il a marqué 11 buts et délivré 11 passes décisives.

Gabriel Jésus n’a l'intention de forcer son départ de Manchester City, mais ses représentations pour qu'il obtienne une revalorisation salariale et plus de minutes, faute de quoi il répondra donc favorablement aux avances de City.

GOAL est en mesure d’affirmer qu’un transfert est tout à fait envisageable. Au cours des trois derniers mercatos, l’ancien de Palmeiras a reçu des offres diverses mais aucun accord n'a été conclu.

Pour rappel, Gabriel Jesus a été enrôlé Manchester City en janvier 2017 pour 32 millions d'euros. L'attaquant est venu à la demande de Pep Guardiola à l'époque.

Samedi dernier, et après avoir inscrit quatre buts lors de la victoire 5-1 contre Watford, Gabriel Jesus s’est confié brièvement à propos de son avenir : "Ce n'est pas le moment d'y penser. C'est maintenant le meilleur moment de la saison, je veux en profiter, rester concentré sur mon équipe, avec mes coéquipiers et me battre pour la Premier League. "