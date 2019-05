Gabi critique la politique de l'Atletico Madrid

L'ancien capitaine de l'Atletico n'a pas apprécié le traitement réservé à Godin. Il demande à Griezmann de se positionner clairement pour son futur.

Une page de l'Atletico Madrid va se tourner cet été. Arrivé chez les Colchoneros en 2010, Diego Godin a annoncé son départ en fin de saison du club madrilène. Le défenseur de 33 ans n'a pas réussi à trouver un accord avec l'Atletico Madrid afin de prolonger son bail et a décidé de quitter le club avec lequel il a triomphé en Europe. Dans l'émission El Larguero sur la Cadena Ser, Gabi, ancien de la maison madrilène, a critiqué la politique de l'Atletico concernant les prolongations de contrat des joueurs approchant de la trentaine d'années.

"Je comprends Diego Godin, je sais qu’il parle au club depuis un moment. C'est compliqué parce que c'est un joueur très haut dans la hiérarchie et je pense qu'il est injuste que la nouvelle politique de l' soit de renouveler chaque année les joueurs de plus de 30 ans parce que nous ne sommes pas tous égaux. Il devait sortir par la grande porte et il l'a fait", a analysé l'ancien capitaine des Rojiblanco, parti l'été dernier.

Gabi prévient Griezmann

"Les recrues ? Bien sûr je les éliminerais. Les bénéficiaires sont maintenant les nouveaux. Un nouveau joueur qui viendra gagnera plus que Diego Godín. Avec ce qu’il a montré, il méritait un long contrat", a ajouté Gabi qui ne comprend pas que les nouveaux joueurs de l'Atletico Madrid soient mieux traités et mieux payés que les joueurs historiques du club madrilène, comme Diego Godin ou lui-même par le passé.



L'Espagnol a commené les rumeurs de départ d'Antoine Griezmann, de nouveau annoncé au . L'ancien capitaine estime que le Français doit surtout être clair concernant ses envies pour son futur : "Antoine Griezmann? J'aimerais qu'il reste, mais je ne m'inquiète pas, qu'il fasse ce qu'il veut, comme cela a toujours été le cas ; le club doit être au-dessus et je voudrais que ceux qui soient à l'intérieur soient clair sur leurs intentions".

En revanche, Gabi comprend la décision de Lucas Hernandez, produit de l'Atletico Madrid, de rejoindre le l'été prochain. Il considère toutefois que le défenseur français, champion du monde 2018, va faire défaut aux Colchoneros mais moins que l'historique défenseur uruguayen : "C'était une offre exorbitante et il a décidé de partir. Je pense qu'il n'était pas prêt à ce stade pour prendre les rênes et je pense que Diego Godin va manquer beaucoup plus".