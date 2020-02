Futur maillot du Barça pour 2020-2021 : une nouvelle version a fuité !

Quelques jours après la publication d’une première version, Footy Headlines a pris les devants pour dévoiler la version définitive.

Les damiers, c’est bel et bien fini pour le Barça. Le club catalan les aura portés une saison, mais il devrait bien revenir aux bandes verticales lors de l’exercice 2020-2021. Les première fuites du prochain maillot domicile l’avaient prouvé, et Footy Headlines l’a confirmé ce jeudi.

Si vous vous intéressez au monde des maillots, vous connaissez bien évidemment nos confrères, toujours à la pointe sur les équipements. On peut donc leur faire confiance lorsqu’ils parlent de la "tunique officielle" du Barça pour l’exercice prochain.

L'article continue ci-dessous

Hommage à la saison 2010-2011

Revenons en au maillot. Contrairement aux premières fuites, celui dévoilé aujourd’hui montre un affinement des bandes jaunes entre celles teintées de bleu et de rouge, bien plus grosses. Les couleurs semblent également plus sombres, avec toujours ce même col jaune qui rappelle bien évidemment la tunique de la saison 2010-2011.

Plus d'équipes

Saison de rêve lors de laquelle l’équipe de Pep Guardiola avait réussi à remporter la et la Ligue des Champions. Dix ans plus tard, le Barça a donc décidé de remettre ce maillot au goût du jour. Pour le plus grand bonheur des Socios, peu emballés par les damiers. Pour rappel, le maillot domicile sortira au mois de mai, et l'extérieur en juin ou juillet.