Fulham - Chelsea : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Fulham - Chelsea : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

Deux kilomètres séparent les deux stades de Chelsea et de Fulham. C'est un pur derby londonien qui aura lieu ce jeudi soir entre deux clubs appartenant au quartier de Fulham. Et ce derby aura une importante toute particulière pour les Blues. Une crise couve du côté de Chelsea au vu des derniers résultats des Blues et la pression est plus que jamais sur Graham Potter.

Avec quatre défaites lors des cinq derniers matches toutes compétitions confondues, Chelsea est en grande difficulté et doit se ressaisir vite. Le problème, c'est que les Blues sont fortement diminués et vont devoir s'appuyer sur leurs jeunes joueurs. Dixième de Premier League, Chelsea a déjà accumulé beaucoup de retard sur les places qualificatives pour la Ligue des champions et n'a plus de temps à perdre.

Deux salles, deux ambiances

Une victoire face à Fulham est essentielle pour les Blues, mais ce ne sera pas chose aisée. Après tout, les Cottagers sont devant leurs rivaux historiques au classement de la Premier League. Qui plus est, contrairement aux Blues, Fulham reste de son côté sur quatre victoires lors des cinq derniers matches toutes compétitions confondues.

Seule ombre au tableau, Fulham devra se passer de son meilleur atout Aleksandar Mitrovic pour ce derby londonien face à Chelsea. Dans son petit stade bouillant de Craven Cottage, Fulham ne partira peut-être pas favori aux yeux de tous, mais a de réelles chances d'enchaîner une cinquième victoire consécutive et de recoller aux places européennes.

Horaire et lieu du match Fulham - Chelsea

Ville : Londres

Londres Stade : Craven Cottage

Craven Cottage Heure : 21:00 UTC+1 (heure française) / 20:00 GMT / 21:00 UTC+1 (BST) / 15:00 EST / 12:00 PST

Sur quelle chaîne TV voir Fulham - Chelsea ?

Fulham-Chelsea

Premier League

Jeudi 12 janvier

21h00 sur Canal + Foot

Stream : My Canal

Prise d'antenne : 20h45 sur Canal + Foot

Le streaming pour voir le match

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming, en se connectant sur la plateforme My Canal.

Série actuelle de Fulham et de Chelsea

Fulham : NVVVV



Chelsea : DVNDD

Les blessés et absents de Fulham et de Chelsea :

Trois absents du côté de Fulham dont un qui manquera énormément aux Cottagers. En effet, le meilleur buteur de Fulham, Aleksandar Mitrovic est suspendu pour une accumulation de cartons jaunes. Shane Duffy et Neeskens Kebano sont quant à eux blessés.

Du côté de Graham Potter et de Chelsea, il y a une ribambelle d'absents pour ce match contre Fulham. Neuf joueurs au total sont forfaits pour ce derby londonien et tous en raison d'une blessure. Armando Broja, Ben Chilwell, Wesley Fofana, Reece James, N'Golo Kanté, Ruben Loftus-Cheek, Edouard Mendy, Christian Pulisic et Raheem Sterling sont d'ores et déjà indisponibles pour ce match tandis que Pierre-Emerick Aubameyang est incertain.

Les équipes probables

XI de départ de Fulham : Leno – Tete, Adarabioyo, Ream, Robinson – Reed, Palhinha – Reid, Pereira, Willian - Carlos Vinicius.

XI de départ de Chelsea : Kepa – Azpilicueta, Thiago Silva, Koulibaly, Cucurella - Gallagher, Jorginho, Kovacic - Ziyech, Havertz, Mount.