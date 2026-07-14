Frères ennemis : la star française met la pression sur Gavi

La demi-finale de la Coupe du monde 2026 entre l’Espagne et la France ne sera pas seulement un duel pour une place en finale : elle opposera aussi deux des meilleurs amis du ballon rond.

Selonle quotidien espagnol Mundo Deportivo, Gavi, le milieu de terrain du FC Barcelone, identifie son ami Ousmane Dembélé comme sa principale source d’inquiétude avant la rencontre. non seulement parce qu’il s’agit de l’une des stars les plus en vue de l’équipe de France, mais aussi parce qu’il connaît mieux que quiconque la menace qu’il représente, après avoir passé des années ensemble dans les vestiaires du FC Barcelone, où s’est nouée entre eux une amitié si étroite qu’ils sont devenus comme des frères.

Le journal souligne que Dembélé trouve en Gavi une personne avec qui il se sent à l’aise, puisqu’ils partagent de nombreux moments sur et en dehors du terrain, qu’il s’agisse de parties de jeux vidéo ou de détails de la vie quotidienne, ce qui a permis au milieu de terrain espagnol de prendre pleinement conscience de l’ampleur de la menace que représente l’ailier français lorsqu’il est au meilleur de sa forme.

Selon le journal, ce qui inquiète le plus Javi, c’est l’impossibilité de prévoir les mouvements de Dembélé, qui possède une capacité rare à utiliser ses deux pieds avec la même efficacité, en plus de sa grande vitesse et de sa liberté de mouvement sur le terrain – des qualités qui ont fait de lui l’un des joueurs les plus influents dans le parcours de la France vers les demi-finales.

Le journal souligne que Luis Enrique est l’artisan principal de cette métamorphose : replacé en faux numéro 9, l’attaquant bénéficie d’une liberté de mouvement accrue et se montre plus décisif devant le but. comme le confirment ses statistiques dans le tournoi : cinq buts marqués et deux passes décisives au compteur, pour seulement sept tirs cadrés.

« Mundo Deportivo » souligne que la progression de Dembélé ne s’est pas limitée à l’aspect offensif : il est également devenu l’un des principaux acteurs du pressing défensif de l’équipe de France, avec 184 actions de pressing à son actif, un chiffre que seul Michael Olise a surpassé, Il a par ailleurs récupéré le ballon à 19 reprises, progression que le journal attribue à la philosophie de Luis Enrique, lequel a convaincu le joueur que l’engagement et le travail d’équipe sont la voie royale vers les sommets du football.

Le journal rappelle que la métamorphose de Dembélé a commencé plusieurs années plus tôt, lorsque Lionel Messi, alors coéquipier au Barça, lui a conseillé d’adopter un mode de vie plus rigoureux : alimentation équilibrée, réduction des jeux vidéo et attention accrue à la récupération. Des ajustements décisifs pour sa carrière.

Le journal conclut en soulignant que Gavi, pleinement conscient de la menace que représente son ami proche, aura pour premier objectif ce soir d’empêcher son « frère » d’atteindre la finale de la Coupe du monde, dans l’une des histoires humaines les plus captivantes avant le sommet très attendu entre l’Espagne et la France.

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