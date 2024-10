Frenkie de Jong, le nouveau coup dur

Le match de dimanche soir contre Séville est considéré comme le match parfait pour offrir à Frenkie de Jong un retour sur le pré.

Le milieu de terrain néerlandais a fait des apparitions contre les Young Boys et Alaves, mais avec deux matches cruciaux à venir contre le Bayern Munich et le Real Madrid, il doit continuer à retrouver 100% de ses capacités.

Il était presque certain que de Jong serait titulaire contre Séville, mais après que Hansi Flick ait confirmé que le joueur de 27 ans souffrait d'une gêne au cours des dernières 24 heures, Diario AS a déclaré que Barcelone était pessimiste quant à ses chances de pouvoir jouer à l'Estadi Olimpic dimanche.

De Jong se testera lors de la séance matinale de dimanche, et après ce moment, on saura s'il peut être titulaire pour Barcelone. Flick voudra désespérément lui donner une chance de jouer dans le onze de départ, même si à ce stade, il est plus certain qu'Eric Garcia jouera aux côtés de Marc Casado.