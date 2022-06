Frenkie De Jong d’accord pour rejoindre Manchester United

Après s’être longtemps opposé à cette idée, Frenkie De Jong aurait finalement accepté de prendre la direction de Manchester United.

Le milieu de terrain du FC Barcelone Frenkie de Jong a finalement accepté de rejoindre Manchester United, le club qui le courtise depuis quelques temps.

De Jong a changé d’avis

De Jong serait désormais très proche de signer pour United après avoir donné le feu vert à cette opération au bout de plusieurs semaines de réflexion. Le clan du joueur attendait des offres du Bayern Munich, du Paris Saint-Germain ou de Manchester City, mais le prix demandé par le Barça pour ses services (80M€) en a dissuadé plus d’un. Seul United est resté dans la course.

De Jong aurait donc exprimé sa volonté de jouer en Premier League et en particulier pour MU, où il retrouverait son ancien coach à l’Ajax, Erik Ten Hag. Le club anglais a été informé de ce revirement de situation et tente désormais de trouver un accord avec le Barça.

Les négociations toujours en cours entre les deux clubs

United veut absolument signer De Jong, mais a des doutes sur la possibilité de payer le prix demandé de 80 millions d'euros. Ils estiment que ce prix n'est pas conforme au marché. Cependant, les Blaugrana se montrent inflexibles dans les pourparlers.

Le Barça a payé 75 millions d'euros pour De Jong ainsi que des bonus et a déjà amorti une grande partie, mais il estime que c'est un joueur de haut niveau et qu’il n’est pas question de brader. De plus, le Néerlandais a renouvelé son contrat du côté du Camp Nou il n'y a pas longtemps. Il ne partira que pour le bon prix ou il restera au Barça.