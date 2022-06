Frenkie De Jong continue d’ignorer Manchester United

Malgré les appels du pied de son ancien coach Erik Ten Hag, le Néerlandais Frenkie De Jong n’est toujours pas intéressé par un transfert à MU.

Frenkie de Jong continue de susciter l'intérêt de Manchester United. Et le milieu de terrain du FC Barcelone admet qu'il a apprécié de travailler avec le nouvel entraîneur des Diables Rouges, Erik ten Hag, à l'Ajax. Toutefois, et il vient de le préciser clairement, il est lié par un contrat au FC Barcelone et n’a pour l’instant aucune intention de rompre ce bail.

Une approche formelle des Mancuniens pourrait mettre à l'épreuve la détermination du Barça et le désir de De Jong de rester sur place, mais pour l'instant, le talentueux milieu néerlandais résiste à ces sollicitations et promet fidélité aux Blaugrana.

Frenkie de Jong fait le choix de la stabilité

La star néerlandaise a été interrogée sur les rumeurs qu'il continue de susciter alors qu'il est en mission en Ligue des Champions. Pour Algemeen Dagblad, il a confié : « J'ai suffisamment confiance en moi [pour réussir à Barcelone]. Je n'ai pas peur. J'ai récemment parlé longuement avec l'entraîneur [Xavi]. C'était une très bonne conversation. »

Il a ensuite balayé les rumeurs d’un départ imminent : « Je ne m'étendrai pas sur ce sujet [les liens avec United]. Je ne parlerai même pas d'autres noms ou d'autres clubs. J'avais l'habitude d'être naïf et ouvert d'esprit à ce sujet. Je ne le fais plus maintenant. Mais, je comprends que ce lien soit établi ».

Tout en affirmant qu’il n’était pas prêt de bouger, De Jong a quand même reconnu avoir beaucoup de respect pour son ancien coach à l’Ajax : "J'ai apprécié de travailler avec Ten Hag à l'Ajax. Et je ne peux pas me projeter dans l'avenir, bien sûr. Mais je préfère rester à Barcelone. Cela a toujours été le club de mes rêves et ça l'est toujours. Tant que je n'ai pas de nouvelles de la direction du club, je suppose qu'il ne se passe rien."