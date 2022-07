Frenkie De Jong à Manchester United, ça serait bouclé

Manchester United et le FC Barcelone sont parvenus à trouver un accord pour le transfert du milieu de terrain néerlandais vers Old Trafford.

Manchester United se rapproche enfin d'un accord pour recruter Frenkie de Jong après des négociations très intenses avec Barcelone. Le club a accepté de payer jusqu'à 84M€ pour s'attacher les services de la principale cible d'Erik ten Hag, et les conditions personnelles ne devraient pas être un problème pour l'international néerlandais.

Malgré le fait que le milieu de terrain insiste publiquement sur le fait qu'il veut rester au Camp Nou, United reste convaincu qu'il est disposé à rallier Old Trafford et à retrouver son ancien entraineur à l’Ajax.

United et le Barça s'étaient mis d'accord sur un montant de base d'environ 65 millions d’euros précédemment, mais il semblerait que montant pourrait maintenant atteindre 75 millions d'euros, le reste étant versé en complément.

Comment United a-t-il réussi à conclure l'accord avec De Jong ?

Comme le rapportait précédemment GOAL, United savait que les négociations allaient s’étirer dans le temps en ce qui concerne De Jong. L’international hollandais avait comme priorité de continuer du côté du Camp Nou et les problèmes de salaire différé ont aussi compliqué le transfert.

Mais, le milieu de terrain est considéré comme un élément essentiel du projet de Ten Hag, lequel comptait l’intégrer à un système basé sur la possession du ballon, et la signature de Christian Eriksen fait également partie de ce projet.

Le directeur général de United, Richard Arnold, et le directeur du football, John Murtough, sont tous deux restés en Angleterre pendant que l’équipe partait en tournéeen Thaïlande et en Australie, et ce afin de tenter de faire avancer ce dossier important.

Ils ont rencontré des représentants du Barça en Catalogne cette semaine afin de trouver un accord pour De Jong. La signature de Raphinha par les Catalans a également augmenté le besoin de ces derniers de vendre dans le but de trouver des fonds.

L'article continue ci-dessous

Sera-t-il facile de trouver un accord avec De Jong ?

Les conditions personnelles doivent encore être convenues avec De Jong, mais GOAL s'attend à ce que ces négociations soient conclues rapidement.

Bien que le joueur préfère rester au Barça, United a toujours été convaincu qu'il accepterait un transfert vers l’Angleterre. C'est pourquoi ils ont continué à négocier pour lui en pensant qu'il ne refuserait pas un transfert si un accord était trouvé avec le Barça.

Ils ont également été en contact régulier avec l'agent de De Jong, Ali Dursun, cet été pour la signature d'un autre de ses clients, Tyrell Malacia. Dursun, qui représente également Donny van de Beek et Victor Lindelof, a passé deux jours au centre d'entraînement de Carrington au début du mois.