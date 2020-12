Frédéric Thiriez candidat à la présidence de la FFF

L'ancien président de la LFP en a fait l'annonce officielle ce mardi.

Et si Frédéric Thiriez faisait son retour dans les instances du football français ? A 68 ans, l'ancien président de la LFP, de 2002 à 2016, a déclaré, lors d'un entretien accordé au journal L'Equipe , qu'il faisait acte de candidature pour la présidence de la Fédération français de football : « Je me porte candidat parce que le football français traverse une crise sans précédent, notamment le football amateur, dont on ne parle pas souvent. On parle beaucoup de la crise du secteur professionnel, avec le double choc du confinement et de l'affaire Mediapro. Pas souvent de celle du foot amateur qui est au bord de l'asphyxie. »

L'élection pour renouveler la gouvernance de la FFF aura lieu le 13 mars prochain. Thiriez sera en concurrence avec le président sortant, Noël Le Graët, étaient souvent en désaccord.

L'article continue ci-dessous

Thiriez a d'ailleurs profité de l'annonce de sa candidature pour critiquer l'ingérence de Le Graët dans les affaires de la LFP : « C'est un homme que je connais bien, que je respecte. Son bilan est très positif par rapport aux résultats des équipes nationales ou des contrats de sponsoring. Si j'avais un reproche à lui faire, c'est l'insuffisante attention portée au football amateur. Noël Le Graët avait une conception assez extensive de son rôle… Il s'intéressait de très près au foot pro et je devais régulièrement lui rappeler que la LFP était autonome. C'est vrai que mon départ lui a permis de mettre la main sur la Ligue. Je pense que cette situation n'est pas acceptable. »

Plus d'équipes

Frédéric Thiriez peut déjà compter sur le soutien de Basile Boli et il espère obtenir celui de Vincent Labrune, l'actuel président de la LFP et qui doit gérer la crise avec Mediapro.