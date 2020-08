Freddie Ljungberg quitte Arsenal

Adjoint d'Emery et d'Arteta après un intérim entre les deux coach espagnols, Freddie Ljungberg a annoncé son départ d'Arsenal.

Freddie Ljungberg a décidé de quitter son poste d'entraîneur chez afin de poursuivre sa progression en tant que manager. C'est ce qu'il a révélé sur Twitter, ce samedi.

"J'ai décidé de quitter mon rôle d'adjoint à Arsenal pour me lancer complètement dans une carrière de manager. Je suis impliqué dans ce club depuis 1998 et je suis reconnaissant pour toutes les opportunités qui m'ont données en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Je souhaite à Mikel et à toute l'équipe plein succès pour la saison à venir. Merci aussi aux fans pour leur soutien constant et pour être toujours à mes côtés. J'espère que nous nous reverrons tous bientôt."

Ancien attaquant des Gunners (1998-2007), Ljungberg fait partie des célèbres "Invincibles" de 2004. Après avoir mis un terme à sa carrière de joueur en 2014, il est revenu à Londres pour un rôle d'ambassadeur avant de prendre en charge la direction du centre de formation.

Ayant pris les rênes de pendant quelques mois, le Suédois était revenu à Arsenal pour s'occuper des U23 avant de remplacer Unai Emery, dont il était l'adjoint et qui avait été remercié en novembre 2019. Intérimaire en attendant l'arrivée d'Arteta, il n'aura gagné qu'à une seule reprise sur ses six matches dirigés.