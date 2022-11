Frank Leboeuf provoque le Maroc... puis s’excuse

Après ses propos maladroit sur le Maroc suie à la victoire face à la Belgique, Frank Leboeuf a présenté ses excuses ce mardi.

Après la superbe victoire du Maroc face à la Belgique (2-0) dimanche, le champion du monde 1998 Frank Leboeuf s’est attiré les foudres des supporters des Lions de l’Atlas. Devenu consultant pour ESPN, l’ancien joueur de Chelsea ou encore de l’OM a félicité de façon assez maladroit l’équipe de Walid Regragui.

"Le Maroc est un petit pays"

« Je suis tellement heureux pour le Maroc. Je pense que c’est difficile pour les gens qui nous regardent de situer le Maroc sur une carte. C’est un petit pays, un peu un pays pauvre. Beaucoup de gens souffrent. La plupart des joueurs viennent de France et ont la double nationalité et ils se battent pour le pays parce que c’est un pays fantastique avec une culture très riche, a-t-il lancé. Vous ne pouvez pas imaginer les réactions là-bas. Gagner contre la Belgique, deuxième au classement FIFA, c’est fou ! J’en ai des frissons rien qu’en y pensant parce que je sais ce que ça représente pour mes amis au Maroc. (...) Avec tout le respect que je vous dois, c’est comme si l’Écosse se qualifiait pour la Coupe du monde mais avec deux ou trois fois moins de moyens financiers »

Des déclarations qui ne sont évidemment pas passées inaperçues auprès de la population marocaine, notamment sur les réseaux sociaux, où les réactions ont été nombreuses et virulentes envers l’ancien défenseur des Bleus, qui s’est exprimé via une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux ce mardi.

"Je suis vraiment désolé"

« J’ai reçu des insultes et des menaces de mort. Jamais je n’ai voulu insulter le Maroc ! Si certains se sont sentis insultés parce que j’ai nommé le Maroc petit, je suis désolé c’est parce que je parlais de football. Si j’ai dit qu’il était pauvre, oui il y a des gens riches, mais j’ai été au Maroc une dizaine de fois et il ne me semble pas avoir vu des gens riches partout. (...) Ce n’était surtout pas pour dénigrer mais au contraire pour mettre en avant l’exploit des joueurs marocains. Je me suis trompé sur la double nationalité et je suis vraiment, vraiment désolé. J’ai dit que le Maroc était difficile à mettre sur la carte, pour les Américains, dans certains états on ne sait même pas que Paris est la capitale de la France. Ce n’est surtout pas pour dénigrer le Maroc, que je trouve extraordinaire, ce que les joueurs font est fantastique. Si j’ai heurté des gens, je veux vraiment m’en excuser », a-t-il expliqué dans cette vidéo.