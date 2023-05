Frank Lampard assure qu'il signerait volontiers pour Chelsea malgré les difficultés du club

Le manager intérimaire de Chelsea, Frank Lampard, affirme qu'il rejoindrait toujours Chelsea s'il était un joueur, malgré la saison épouvantable.

Les Blues ont vécu une campagne cauchemardesque et occupent actuellement la 11e place de la Premier League à quatre journées de la fin. Chelsea ne pourra pas prétendre à une place en Europe la saison prochaine, une place dans la première moitié du classement étant le mieux qu'il puisse espérer à ce stade. Par conséquent, ils pourraient bien avoir du mal à attirer leurs principales cibles lors de la fenêtre de transfert.

Interrogé en conférence de presse sur les possibilités de transfert, Lampard a insisté sur le fait que les joueurs seraoent toujours attirés par Chelsea en raison de son histoire, lui qui y a remporté un grand nombre de trophées. "Je signerais absolument pour Chelsea", a-t-il déclaré. "J'ai signé à Chelsea alors que nous étions une équipe du top 6 ou 8 et je ne me doutais pas que 13 ans plus tard, quand je partirais, je reviendrais avec des médailles et des trophées partout parce que le club avait progressé.

"J'ai vu le club passer de ce statut à celui de club le plus titré de l'ère moderne de la Premier League à l'époque. Il y a beaucoup de bonnes choses dans ce club. Le vieil adage qui dit que la classe est permanente est tout à fait valable dans le football. Ce sera toujours un club de football prospère. Je le dis évidemment en raison de mes liens avec le club, mais j'y crois vraiment."

Chelsea devrait nommer Mauricio Pochettino comme nouvel entraîneur permanent dans les plus brefs délais, et on s'attend à ce que le club connaisse une saison nettement meilleure en 2023-24, après avoir fait le ménage cet été et procédé à des dépenses ciblées.

Chelsea accueille Nottingham Forest en Premier League samedi, avant des matches contre Manchester City, Manchester United et Newcastle pour terminer la saison.