Franck Haise veut mettre la pression sur le PSG

Le technicien sang et or ne veut "rien s'interdire" alors que son équipe est provisoirement revenue à trois points du PSG.

Victorieux de Strasbourg en ouverture de la 30e journée de Ligue 1, le Racing Club de Lens a consolidé sa deuxième place. Mais également réduit l'écart avec le Paris Saint-Germain à trois longueurs, avant de se rendre dans la capitale la semaine prochaine.

Franck Haise ne veut rien s'interdire

Alors que les Parisiens sont en grande difficulté ces dernières semaines, les Sang et Or peuvent-il se prendre à rêver au titre ? "On sait juste la difficulté de gagner un match, c'était difficile la semaine dernière (à Rennes), c'était difficile contre Angers en début de match", a botté en touche le technicien artésien, Franck Haise.

"C'était difficile ce soir. On ne s'interdit rien mais on est aussi assez lucide sur la difficulté de gagner ces matchs."

Ne rien s'interdire, tel sera le credo de Lensois qui ont remporté 100% de leurs rencontres face au Top 5 de Ligue 1 cette saison au moment de se rendre à Paris, samedi prochain.

"Ce que je veux, c'est qu'on joue avec personnalité les 8 derniers matchs, peu importe la pression, poursuit Haise. Si on ne le fait pas, on sait qu'on ne sera pas récompensé.

"Jouons avec le maximum de personnalité, de courage et de qualité. Après, si on doit obtenir quelque chose... Pour l'instant on le mérite mais le championnat, c'est 38 journées, pas 30."

Le retour du RC Lens en coupes d'Europe n'est probablement plus très loin.