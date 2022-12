Franck Haise ambitieux avant la réception du PSG

L'entraîneur lensois espère voir ses joueurs réussir un gros coup dimanche soir face aux champions de France dans un Bollaert des grands jours.

C'est le choc de ce dimanche de Ligue 1 : Lens, deuxième surprise, reçoit le Paris Saint-Germain dans un stade Bollaert qui devrait proposer une grande ambiance. Tenus en échec par Nice pour leur retour aux affaires, les Artésiens se verraient bien faire tomber les champions de France afin de relancer la course au titre.

"La pression, c'est de faire le meilleur match possible. La logique, on la connaît, on essaie de la bousculer depuis un moment, depuis qu'on est remonté en Ligue 1", a rappelé l'entraîneur nordiste, Franck Haise.

"Notre volonté est de bousculer la logique et on y arrive régulièrement. Il faudrait être très fort pour le faire à nouveau demain, ça sera notre objectif."

Et profiter d'un PSG moins fort en cette période post-Coupe du monde ? "Je ne sais pas s'il y a de meilleur ou de moins bon moment pour jouer le PSG. Ils sont bien repartis à l'image de leur victoire contre Strasbourg. Des joueurs comme Mbappé sont vite revenus. Je ne sais pas si c'est le bon moment, mais en tout cas c'est demain et il faudra être présents."

"Mbappé sera bien accueilli à Bollaert"

Une nouvelle fois, Kylian Mbappé sera au centre de l'attention. Et Franck Haise imagine qu'il recevra un bel accueil de la part des supporters lensois, notamment après ses exploits au Qatar.

"Je crois que les supporters lensois, de Bollaert, ceux qui seront présents, sont des amoureux du football et du jeu. Je pense qu'ils vont réserver un bel accueil à Kylian Mbappé parce qu'il le mérite, a-t-il assuré. Au-delà de faire beaucoup de choses pour Paris, il en fait aussi beaucoup pour la France. Il aura un bel accueil."

Un avis partagé par Seko Fofana, lui aussi convaincu que le n°10 des Bleus sera célébré : "Nos supporters savent accueillir et nous aussi, on est totalement reconnaissant envers ce que Mbappé a pu faire lors de cette Coupe du monde et pas seulement.

"L'image qu'il incarne en dehors du terrain, pour moi, c'est un grand joueur et c'est un plaisir de jouer face à lui. J'espère qu'on va pouvoir faire un grand match et battre le PSG."