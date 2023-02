Première joueuse d'une longue série à avoir annoncé prendre du recul en équipe de France, Wendy Renard a expliqué sa décision.

Wendy Renard a déclenché un véritable ras de marré dans le football féminin. La capitaine des Bleues a annoncé sa mise en retrait de l'équipe de France déclenchant une vague de retraits de la sélection nationale puisque plusieurs joueuses l'ont suivie dans cette démarche. Le but de cette manoeuvre, faire avancer les choses et mettre fin au règne, délicat et déjà controversé, de Corinne Diacre.

"Un ras le bol général"

Dans une interview accordée à RMC Sport, Wendy Renard est revenu sur les raisons de ce choix soudain : "C’est une décision qui trottait dans ma tête depuis un moment, même après l’Euro. Aux vues des matchs, de la situation, des réunions que j’ai pues faire avec la coach, j’ai pris cette décision d’arrêter. On m’a toujours dit dans la vie le plus gêné s’en va, j’étais gênée de cette situation".

"J’essaie de faire changer certaines choses pour que l’on puisse être performante individuellement et collectivement, et cela a du mal à comprendre mon message. Je n’ai pas envie de me prendre la tête à mon âge, j’ai assez d’expérience. J’ai donc décidé d’écrire ce message et de le faire avec mon cœur", a ajouté la joueuse aux 142 sélections.

"Mettre l'exigence qu'il faut pour arriver au plus haut niveau"

Wendy Renard a vidé son sac : "Cela fait quelques années que la coach et le staff sont là, et qu’on essaie de faire avancer les choses. Le système c’est tout simplement être professionnel. Mais c’est même un ras le bol général, par rapport à la Division 1, cela fait des années que l’on réclame des choses. Il faut faire avancer tout ça. Dans nos clubs quand on discute avec les coéquipières étrangères, oui elles ont parfois des problèmes dans leur sélection ou avec leur fédération, mais j’ai l’impression que pour nous femmes et sportives de haut niveau, c’est compliqué. On doit toujours, toujours se battre, quitte à arriver à des situations individuelles compliquées. Aujourd’hui, c’est personnel. Je n’y arrive plus. Je n’arrive pas à faire semblant".

"Le problème est que ce maillot de l’équipe de France, à partir du moment où on le porte, je dois le respecter, et je l’ai toujours respecté, je l’ai toujours défendu. Mais on se doit, individuellement et collectivement, la Fédération aussi, de le mettre là où il le mérite. Selon moi il y a des décisions qui sont prises… On a loupé un virage après la Coupe du monde 2019, il y a un élan qui est cassé", a ajouté la joueuse de l'OL.

"Avec la sélectionneure, on s’est donc vu en équipe de France, on a discuté des changements, mais je n’ai pas souhaité l’informer que j’allais arrêter car je voulais tout simplement bien finir mon stage. Le staff n'est pas à la hauteur ? Ce n’est pas à moi de dire ce genre de choses, ce n’est pas de mon ressort. C’est à la direction de la Fédération de prendre ses responsabilités. Je les ai prises aujourd’hui en tant que joueuse. On est un groupe, peut-être que toutes les filles ne partageront pas mon avis, mais moi personnellement, quand on veut atteindre le haut niveau, on se doit de mettre les exigences qu’il faut, et on travaille en conséquence pour. Je dis juste que tout le monde doit prendre ses responsabilités. Moi j’ai dit que je ne pouvais plus cautionner. S’ils ont envie d’entendre mon message, tant mieux. Je dis juste que ne peux plus, je pense que cela se respecte", a conclu Wendy Renard. Le message est passé. Désormais la balle est dans le camp des dirigeants français.