France U23 – Guinée U23 : Les Bleuets valident leur qualification (1-0)

L’Equipe de France espoirs était aux prises avec la Guinée samedi pour le compte de la 2e journée des matchs des JO. Score final, 1-0.

Les équipes U23 de la France et de la Guinée s’affrontaient samedi soir à l’occasion de la deuxième journée des Jeux Olympiques. Bousculés par une équipe guinéenne très entreprenante, les Bleuets ont réussi à assurer l’essentiel pour sa qualifier au tour suivant.

La France se fait peur

Première période particulièrement compliquée pour les Espoirs. Après une frappe d’Alexandre Lacazette d’entrée de jeu qui ne trouvait pas le cadre (2e), Amadou Diawara rétorquait après une récupération dans les pieds de Koné mais ne faisait pas mieux que le Lyonnais (8e). La domination dans ces premières minutes était pour les Guinéens qui se heurtaient par contre à un grande Guillaume Restes dans les buts. Les Bleuets essayaient de réagir par contre-attaque mais Mateta manquait son geste après un centre de Michael Olise (18e).

Emmenée par Naby Keita, la Guinée prenait bien le jeu à son compte et aurait pu ouvrir le score sans un sauvetage miraculeux de Castello Lukeba, qui reprenait une erreur d’interprétation de Kiliann Sildillia (30e). Les hommes de Thierry Henry tentaient de répondre mais Jean-Philippe Mateta manquait de justesse face au gardien guinéen, qui avait anticipé sa frappe (35e). Les dernières minutes du premier acte étaient tendues avec deux buts refusés à la Guinée pour des positions d’hors-jeu et un nouveau sauvetage de Lukeba sur la ligne (45+11) qui maintenait les deux équipes à égalité.

La France se réveille

Alexandre Lacazette tentait de lancer une révolte à l’entame de la seconde période en provoquant une erreur du gardien guinéen sans succès (48e) mais elle n’ira pas loin. La Guinée reprenait le contrôle du jeu avec un grand Naby Keita qui faisait admirer son aisance technique. Aliou Baldé faisait passer une nouvelle frayeur dans le camp français en éliminant Lukeba mais ne cadrait pas sa frappe par la suite (55e). Il a fallu attendre la 70e minute pour voir les Bleuets se montrer dangereux avec Olise qui trouvait la tête de Badé après un bon travail mais ce dernier butait sur Sylla (70e).

La France mettait enfin les pieds sur l’accélérateur et trouvait le poteau dans la foulée sur une frappe d’Arnaud Kalimuendo après une nouvelle passe d’Olise (73e). Très remuant, Michael Olise prenait ses responsabilités et servait cette fois-ci, Kiliann Sildillia, qui ouvrait le score de la tête (1-0, 76e). Les Bleuets passaient ensuite à la gestion du score qu’ils maintenaient jusqu’à la fin. Service minimum donc pour l’Equipe de France Espoirs qui valide ainsi son ticket pour les quarts de finale avec six points en deux matchs.