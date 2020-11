France-Suède, Didier Deschamps : "Mbappé voulait être présent pour le match de demain"

Le sélectionneur des Bleus confirme que Kylian Mbappé devrait jouer mardi contre la Suède. En tant que titulaire ? Le doute n'est pas encore levé.

Trois jours après avoir validé sa qualification pour le Final 4, l'équipe de affronte la mardi (20h45) pour son dernier match de l'année. Un rendez-vous auquel devrait participer Kylian Mbappé, comme l'a confirmé Didier Deschamps en conférence de presse.

Beaucoup de joueurs ont-ils encore des choses à prouver et auront-il la chance de le faire demain ?

Didier Deschamps : Je vous vois venir (rires). Il y aura au moins un changement dans l'équipe car Ngolo Kanté est suspendu. Evidemment que ce match n'a pas l'importance du match de samedi, mais c'est un match international et c'est notre dernier match de l'année. Personne ne pourra nous enlever ce qu'on a fait il y a trois jours, mais aujourd'hui je n'ai rien décidé. La séance sera légère ce soir. J'attendrai de voir dans quel état sont ceux qui ont débuté samedi. Je sais ce que je voudrais faire, et avec qui, mais ça peut changer. J'attendrai demain, comme je l'ai fait pour le d'ailleurs.

Quelle impression vous fait Marcus Thuram sur ce rassemblement ?

Il a retrouvé le groupe France. Comme je l'ai dit dès le début, je n'avais aucun doute sur le fait qu'il ne soit pas impacté émotionnellement. Il connaît la plupart des joueurs aussi. Je l'ai fait rentrer à un poste qui n'est pas forcément le sien, mais il est prêt. Il a beaucoup de présence, une capacité à garder le ballon, il ne rechigne pas dans les efforts non plus. Il sera concerné à un moment ou à un autre par le match de demain.

"Giroud a intérêt à avoir du temps de jeu. La situation n'est pas bonne, c'est à lui de voir"

Quel regard avez-vous sur les performances et l'état d'esprit d'Adrien Rabiot ?

Il est bien, il est en confiance et ça se voit. Aujourd'hui, son volume est important, il a une agressivité, un impact dans les duels et une capacité à se projeter. Au Portugal, il a joué dans un registre qui n'est pas totalement le sien et qui ne lui pose pas de problème. Je suis content pour lui, c'est son mérite.

Comment va Kylian Mbappé et doit-il débuter contre la Suède ?

Kylian va bien, il a fait la séance collective hier. Il va faire la séance aujourd'hui, je prendrai le temps de discuter avec lui pour voir s'il débute ou s'il entre en jeu. Il y a les deux options avec leurs avantages et inconvénients. Je déciderai par rapport à ce qui est le mieux pour l'équipe et pour lui. Il a eu quinze jours sans ballon, il a très envie. Ca ne s'est pas joué de beaucoup pour le Portugal, mais c'était trop juste. Il voulait être présent pour le match de demain, et si tout se passe bien il le sera.

Olivier Giroud doit-il quitter en janvier ?

La situation n'est pas bonne pour lui. C'est à lui de voir, il décidera. Mais par rapport à l'équipe de France, psychologiquement et physiquement pour lui aussi, il a tout intérêt à avoir du temps de jeu. J'espère que d'ici janvier il aura davantage de temps de jeu. Après, il restera ou non. Il sait ce que j'en pense, je lui ai dit, même si je n'oublie pas ce qu'il a pu faire et ce qu'il pourrait être capable de faire encore.

Benjamin Quarez, au Stade de France.