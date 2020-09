France, Ripoll : "Arracher cette qualification"

Le sélectionneur des Espoirs a hâte de remettre le bleu de chauffe et espère retrouver le chemin de la victoire contre la Géorgie.

Dix mois après son dernier match officiel, une défaite contre la , l'équipe de espoirs va retrouver la compétition ce vendredi avec un duel face à la Géorgie. Les Bleuets n'ont pas le droit à l'erreur s'ils veulent continuer de croire à une qualification pour le prochain championnat d'Europe espoirs qui aura lieu à l'été 2021, quelques semaines avant les Jeux Olympiques. En conférence de presse, Sylvain Ripoll a avoué qu'il faudra vite retrouver des automatismes après une coupure aussi longue.

"La coupure n'est pas idéale mais c'est la même pour tout le monde. On n'a pas vu les joueurs depuis longtemps même si on a entretenu le lien pendant ces longs mois. On doit avoir à coeur de réenclencher la machine car la manière dont on a perdu contre la Suisse (1-3, le 19 novembre) m'a fortement déplu. Quand on a ce déficit d'intensité, d'investissement dans les courses, ça finit souvent mal. On doit montrer un tout autre visage en Géorgie, car on ne peut pas se permettre d'être en retrait sur ces valeurs", a analysé le sélectionneur des Bleuets.

"Un handicap qu'il faut effacer"

"Les barrages ont été annulé, est-ce une pression supplémentaire car la France est deuxième ? Ça fait partie des choses qui ont changé, mais on a une seule idée en tête : faire carton plein jusqu'au bout pour rattraper notre retard. On s'est donné un handicap qu'il faut effacer. À court terme, on doit faire ce qu'il faut pour arracher cette qualification", a ajouté Sylvain Ripoll alors que les Bleuets sont actuellement à trois points de la Suisse, premier du groupe.

L'équipe de France espoirs peut toutefois compter sur un riche vivier pour ce qualifier pour l'Euro 2021 Espoirs. En effet, dans la liste de Sylvain Ripoll figurent de nombreux talents dont Maxence Caqueret, qui s'est récemment illustré lors du "Final 8" avec l'Olympique Lyonnais, mais aussi Jules Koundé, vainqueur de la avec le , Jeff Reine-Adélaïde, Matteo Guendouzi, Moussa Diaby et Amine Gouiri. Sylvain Ripoll a commenté la première sélection de Maxence Caqueret et Jules Koundé.

"On connaît la richesse du réservoir français et il y a un rajeunissement de notre groupe. Je compte sur l'envie des nouveaux de découvrir les Espoirs, ils doivent amener leur enthousiasme. Maxence a confirmé lors du Final 8 avec tout le potentiel qu'on avait déjà entrevu avant le confinement. Le fait de le faire sur un tournoi de ce niveau-là n'a fait que valider ce qu'on pensait. Il est sur une très belle dynamique et sa sélection apparaissait comme une évidence. C'est un peu la même chose pour Jules, ça fait de longs mois qu'il est très régulier avec le Séville FC, et il a cette victoire en Ligue Europa qui récompense sa saison", a expliqué le sélectionneur des Bleuets.