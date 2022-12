France : Quel avenir pour Didier Deschamps ? La réponse de son agent, Jean-Pierre Bernès

En fin de contrat avec les Bleus, Didier Deschamps à la main pour poursuivre l'aventure mais doit encore se prononcer sur sa décision.

Stop ou encore ? C'est la question que se pose tous les observateurs au sujet de Didier Deschamps. En fin de contrat après cette Coupe du monde 2022, le sélectionneur des Bleus a rempli ses objectifs et peut s'il le souhaite prolonger son contrat en équipe de France. Si certains estiment que Didier Deschamps mérite de rester après ce Mondial réussi, d'autres aimeraient voir du sang neuf et rêvent de l'arrivée de Zinedine Zidane à la tête des Bleus. Pour son agent, Jean-Pierre Bernès, invité à répondre à cette question au micro de RMC, Didier Deschamps n'a pas encore pris sa décision et a besoin de temps.

"Il faut un temps pour tout"

"C’est une décision importante. Ça concerne son avenir. C’est une décision très personnelle. Didier va rentrer en France, prendre quelques jours de repos, de réflexion. Début janvier, comme il l’a annoncé, il verra le président Le Graët pour lui annoncer sa décision. Je crois qu’il faut un temps pour tout. C’est une décision qui concerne un avenir professionnel, un avenir tout court", a expliqué Jean-Pierre Bernès.

"Ça ne se fait pas à la légère, dans un stade, après une finale et un tel scénario. C’est une décision qui doit être prise dans la sérénité. Bien sûr, tout le monde attend sa décision, mais je pense qu’il la prendra en temps voulu. C’est lui qui est maitre de sa décision. Il la prendra quand il souhaitera la prendre", a conclu l'agent de Didier Deschamps.

Macron favorable à la continuité de Deschamps

Au micro de TF1, à chaud, Didier Deschamps a refusé de se prononcer : "Même si ça s'était bien passé, je n'aurais pas donné la réponse non plus. L'important, c'est l'équipe de France, elle est au-dessus de tout. Je verrai mon président (Noël Le Graët, NDLR) en début d'année comme c'était prévu, on verra bien. Ce soir, je n'ai pas envie de parler de ça".

De son côté, le président de la République, Emmanuel Macron, présent au Qatar, a lui clairement affiché sa volonté de voir le sélectionneur des Bleus rester en poste. "Bien sûr que j'ai demandé à Didier Deschamps de poursuivre, je veux qu'il poursuive ! Je lui ai dit qu'il fallait qu'il digère", a confié le chef d'Etat au micro de RMC après le match.

Didier Deschamps sera le seul décisionnaire de son futur, si Noël Le Graët respecte sa parole. Le président de la FFF avait fixé pour objectif à son sélectionneur une demi-finale de Coupe du monde minimum et dans ce cas-là, ce dernier aurait la main. Didier Deschamps aura la main mais reste à savoir s'il veut continuer à manager cette génération dorée après la déception suite à la défaite en finale de la Coupe du monde 2022.