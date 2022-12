France - PSG : Ronaldo se compare à Kylian Mbappé

Ronaldo, champion du monde en 2002, a été impressionné par la Coupe du monde de Kylian Mbappé, au point qu'il s'est comparé à lui.

Être adoubé par un Ballon d'Or et un champion du monde, ce n'est pas donné à tout le monde. Auteur d'une Coupe du monde très impressionnante, Kylian Mbappé force l'admiration de ses pairs et des légendes du football mondial. Ronaldo, le Brésilien, qui était au summum de son art un joueur insaisissable et réputé pour être l'un des meilleurs joueurs jamais vu est un fan de la première heure de Kylian Mbappé.

"Mbappé me rappelle mes meilleurs moments"

Dans une interview accordée à Apostagolos, Ronaldo a encensé Kylian Mbappé après sa Coupe du monde XXL : "Kylian Mbappé a fait une excellente Coupe du monde, du premier match à la finale. Même lorsqu'il n'a pas marqué, que ce soit contre l'Angleterre en quart de finale ou le Maroc en demi-finale, il a été décisif à chaque fois, avec des passes décisives intelligentes".

"En finale, il a été fantastique avec quatre buts (dont la séance de tirs au but). Techniquement, il est fantastique, il est presque inarrêtable et il aurait pu être élu meilleur joueur de la Coupe du monde, car il le mérite tellement. Beaucoup d'attaquants de cette Coupe du monde ont été rapides, mais il est de loin le plus rapide", a ajouté le Brésilien.

"Neymar veut gagner la C1 avec le PSG"

Ronaldo s'est tout simplement vu en Kylian Mbappé durant cette Coupe du monde : "En fait, quand je le regarde jouer, il me rappelle mes meilleurs moments. Il sait exactement comment exploiter les espaces ouverts, comment être imprévisible avec et sans ballon, et la meilleure façon de se sortir des situations de un contre un. Il est impressionnant".

Le champion du monde 2002 est revenu sur la déception de Neymar après l'échec du Brésil et est persuadé qu'il va rebondir avec le PSG : "Neymar est très triste de l'élimination, aussi parce qu'il s'est concentré sur la Coupe du monde et il voulait devenir, enfin, champion du monde. Bien sûr, Neymar est profondément déçu en ce moment et il aura besoin de quelques semaines pour s'en remettre, mais je suis convaincu qu'il se relèvera et reviendra encore plus fort, car il tirera beaucoup de choses positives de cette expérience".

"En fait, il a travaillé dur pour être en forme pour cette Coupe du monde au Qatar, et il y est parvenu, avec une certitude absolue. La façon dont il s'est remis de sa blessure à la cheville lors du premier match contre la Serbie est également impressionnante. Contre la Croatie, il a été un joueur de grande qualité. Il reste un élément important de l'équipe nationale. Je suis sûr qu'il reviendra encore plus fort pour le Paris Saint Germain et qu'il attaquera avec une vigueur renouvelée. Neymar veut gagner la Ligue des champions avec le PSG", a conclu Ronaldo.