France-Pologne : "Mbappé est le meilleur joueur du monde" affirme une légende des Bleus

Pour Youri Djorkaeff, champion du monde du monde en 1998, Kylian Mbappé est à l'heure actuelle le meilleur joueur au monde et il explique pourquoi.

Depuis septembre 2019, Youri Djoarkaeff (54 ans) est à la tête de la Fondation FIFA qui mène des programmes sociaux dans le monde et aide à la reconstruction d'infrastructures sportives. L'ancien joueur de l'équipe de France (82 sélections et 28 buts entre 1993 et 2002), champion du monde en 1998 et vainqueur de l'Euro en 2000, est actuellement au Qatar pour suivre la Coupe du monde 2022.

Avant le huitième de finale entre la France et la Pologne, ce dimanche 4 décembre 2022 à 16h00 (une rencontre à suivre sur TF1 et beIN SPORTS), Youri Djorkaeff s'est confié à nos confrères de Wettbasis et livre son pronostic.

Pour Youri Djorkaeff, la France est favorite contre la Pologne

« Bien sûr que la France est favorite face à la Pologne. Mais pour vaincre la solide défense polonaise, les Bleus devront faire preuve de créativité et de rapidité devant le but. Il faudra aussi que la France empêche Robert Lewandowski d'être trouvé par ses partenaires. Mais si Kylian Mbappé et ses coéquipiers jouent à leur vrai niveau, la France se qualifiera logiquement pour les quarts de finale », a expliqué Djorkaeff, confiant pour les Bleus.

Youri Djorkaeff encense Kylian Mbappé

Dans les colonnes de Wettbasis, Youri Djorkaeff a ensuite dit tout le bien qu'il pensait de Kylian Mbappé, un joueur qui possède de nombreux points communs avec lui puisqu'ils sont tous les deux champions du monde et qu'ils ont porté les couleurs de l'AS Monaco puis du Paris Saint-Germain.

« Pour moi, Kylian Mbappé est actuellement le meilleur du monde. Ce qui m'impressionne le plus chez lui, c'est qu'il reste concentré et ne se disperse pas alors qu'il au centre de l'attention en permanence. N'oubliez pas qu'il a seulement 23 ans et qu'il est déjà très mature et que c'est un joueur complet. Il possède toute la panoplie du footballeur moderne », a confié Youri Djorkaeff.