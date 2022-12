France-Pologne : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Ce dimanche, l'équipe de France affronte la Pologne en huitième de finale de la Coupe du monde 2022.

C’est une tout autre compétition qui commence pour l’équipe de France ce dimanche. Après les qualifications des Pays-Bas et de l’Argentine samedi, les champions du monde en titre affrontent la Pologne en huitième de finale de la Coupe du monde 2022.

S’ils partent largement favoris, les hommes de Didier Deschamps devront toutefois se méfier de Robert Lewandowski et ses coéquipiers, bien déterminés à déjouer les plans du sélectionneur français.

Match France-Pologne Date 04/12/2022 Heure 16 heures Chaînes BeIN Sports et TF1/ Molotov

Sur quelle chaîne voir le match France-Pologne ?

Le match entre la France et la Pologne sera diffusé sur BeIN Sports et TF1, qui est également accessible via Molotov.

Diffusion TV Streaming BeIN Sports et TF1 Molotov

Les compositions probables de France-Pologne

Pour ce premier match à élimination directe, Didier Deschamps devrait de nouveau aligner son onze type après avoir fait tourner contre la Tunisie (0-1). Ainsi, Hugo Lloris retrouvera sa place dans les buts, le capitaine des Bleus égalerait ainsi le record de sélections détenu par Lilian Thuram avec 142 capes. En défense, Raphaël Varane devrait de nouveau être associé à Dayot Upamecano, Théo Hernandez et Jules Koundé retrouvent les couloirs.

Au milieu, Adrien Rabiot et Aurélien Tchouaméni épauleront Antoine Griezmann, électron libre et principal créateur du jeu des Bleus. Le trio d'attaque sera composé de Kylian Mbappé, Olivier Giroud et Ousmane Dembélé.

Du côté polonais, le principal danger sera évidemment Robert Lewandowski, qui devrait être aligné en pointe aux côtés d'Akadiusz Milik. Au milieu, l'ancien Parisien Grzegorz Krychowiak devrait évoluer avec Piotr Zielinski au milieu, tandis que le Lensois Przemysław Frankowski occuperait le couloir gauche en défense.



Le dernier rempart

Wojciech Szczęsny, en très grande forme dans ce Mondial, sera bien sûr une arme importante des Polonais dans ce match.





La composition probable de la France

:

Lloris - Koundé, Varane, Upamecano, T. Hernandez - Tchouaméni, Rabiot - Dembélé, Griezmann, Mbappé - Giroud.

La composition probable de la Pologne : Szczesny - Cash, Glik, Kiwior, Bereszynski - Frankowski, Bielik, Krychowiak, Zielinski - Lewandowski, Milik.

Cinq derniers résultats

France Pologne Tunisie 1-0 France (30/11/2022) Pologne 0-2 Argentine (30/11/2022) France 2-1 Danemark (26/11/2022) Pologne 2-0 Arabie Saoudite (26/11/2022) France 4-1 Australie (22/11/2022) Mexique 0-0 Pologne (22/11/2022) Danemark 2-0 France (25/09/2022) Pologne 1-0 Chili (16/11/2022) France 2-0 Autriche (22/09/2022) Pays de Galles 0-1 Pologne

Confrontations directes entre les deux équipes

Date Résultat 09/06/2022 Pologne 0-1 France 17/11/2022 France 0-0 Pologne 23/02/2022 France 1-0 Pologne 16/08/1995 France 1-1 Pologne 16/11/2022 Pologne 0-0 France

