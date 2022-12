France-Pologne : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur France-Pologne.

Oublier ce match face à la Tunisie et surtout ce huitième de finale face à la Suisse lors de l'Euro 2020, l'équipe de France doit aller de l'avant et ne pas penser aux fantômes du passé. Car si sur le papier, ce huitième de finale entre la France et la Pologne semble déséquilibré au possible et que rien ne peut arriver aux Bleus, pour les plus pessimistes, il rappelle fortement le huitième de finale face à la Suisse où l'excès de confiance avait coûté cher aux Bleus.

Ne pas revivre un France-Suisse

Nul doute que Didier Deschamps sera motivé ses troupes et les a déjà prévenu de ne pas commettre les mêmes erreurs qu'il y a un an. Si la France aborde ce match comme elle a abordé les deux premiers matches de la compétition, il est difficile de voir comment les hommes de Didier Deschamps ne passeront pas l'obstacle polonais.

L'équipe de France peut compter sur toutes ses armes en attaque et sera porté par Kylian Mbappé, qui va certainement vouloir faire mentir Szczesny qui pense être la solution pour arrêter le champion du monde 2018. L'attaquant du PSG aura un match dans le match, à distance, avec l'attaquant du FC Barcelone, Robert Lewandowski, qui porte les espoirs de tout un peuple.

Un duel Mbappé-Lewandowski

Pour son quatrième huitième de finale de son histoire, la Pologne n'a rien à perdre. Après tout, sa présence à ce stade de la compétition ne tenait qu'à un petit but du Mexique. Les Polonais n'ont pas convaincu lors de cette phase de poules parvenant à s'en sortir de manière poussive et auront certainement à coeur de montrer un tout autre visage face à la France.

Bien évidemment, les coéquipiers de Robert Lewandowski savent qu'ils ne partent pas favoris de cette rencontre et qu'il faudra que tous les ingrédients soient réunis pour créer l'exploit. Néanmoins, cette équipe a du talent, et si Zielinski et Lewandowski parviennent à jouer à leur meilleur niveau la Pologne peut-être une toute petite chance, surtout si Szczesny se montre aussi impérial que lors de la phase de poules. Voir la France se faire éliminer par cette équipe de Pologne serait une immense surprise et désillusion mais pour éviter cette énorme déconvenue, les Bleus savent ce qu'ils ont à faire.

Sur quelle chaîne voir France - Pologne ?

Match France-Pologne Date 04/12/2022 Heure 16 heures Chaînes BeIN Sports 1 et TF1

Le match entre la France et la Pologne sera diffusé sur BeIN Sports 1 et TF1. Il sera également possible de suivre le match via MyCanal en streaming.

Chaîne Streaming BeIN Sports 1 et TF1 BeIN Connect

Les compositions probables de France-Pologne

Après avoir fait tourné face à la Tunisie, Didier Deschamps va revenir aux bases face à la Pologne. Le sélectionneur des Bleus va s'appuyer sur le même onze, à peu de choses près, que lors des deux premiers matches de la Coupe du monde qui se sont soldés par une victoire à chaque fois. Hugo Lloris va bien évidemment reprendre sa place dans les buts et égalera Lilian Thuram comme recordman des sélections avec les Bleus.

Devant lui, Koundé, titularisé face au Danemark, sera privilégié à Pavard. Théo Hernandez occupera le côté gauche tandis que Varane sera dans l'axe aux côtés d'Upamecano, privilégié à Konaté. C'est au milieu de terrain qu'il devrait y avoir du changement. Pas dans le choix des hommes, mais dans l'animation. Fini le 4-2-3-1, place au 4-3-3 avec Antoine Griezmann dans un rôle de relayeur. Tchouaméni et Rabiot complèteront bien évidemment l'entrejeu des Bleus. Enfin devant, c'est désormais le classique trio Dembélé, Giroud, Mbappé qui sera chargé de mettre à mal la défense polonaise.

En face, la Pologne fait face à un dilemme. Poursuivre sur sa dynamique avec un 4-2-3-1 ayant fait ses preuves ou bétonner comme face au Mexique avec une défense à cinq. Si la Pologne décide de privilégier la première option, la seule incertitude sera de savoir qui évoluera dans le dos de Lewandowski entre Swiderski ou Milik. Outre cette incertitude, le même onze que face à l'Argentine sera aligné.

Si la Pologne décide de jouer à cinq derrière car elle craint l'équipe de France, cela change tout. Berezynski passera dans l'axe et laissera son côté gauche à Zalewski. Au milieu, Bielik ferait les frais de ce remaniement tout comme Frankowski et Swiderski. Kaminski et Szymanski feraient leur apparition dans le onze de départ tandis que l'attaque serait animée par le duo Zielinski-Lewandowski. Un scénario qui n'est pas à exclure, même si l'on préfère penser que la Pologne ne se reniera pas et restera sur son plan de jeu habituel.

La composition probable de la France : Lloris - Koundé, Varane, Upamecano, T.Hernandez - Tchouameni, Griezmann, Rabiot - O.Dembélé, Giroud, Mbappé.

La composition probable de la Pologne : Szczesny - Cash, Glik, Kiwior, Bereszynski – Krychowiak, Bielik – Zielinski, Swiderski, Frankowski - Lewandowski.

Cinq derniers résultats

France Pologne Tunisie 1 -0 France (30/11/2022) Pologne 0-2 Argentine (30/11/2022) France 2-1 Danemark (26/11/2022) Pologne 2-0 Arabie Saoudite (26/11/2022) France 4-1 Australie (22/11/2022) Mexique 0-0 Pologne (22/11/2022) Danemark 2-0 France (25/09/2022) Pologne 1-0 Chili (16/11/2022) France 2-0 Autriche (22/09/2022) Pays de Galles 0-1 Pologne (25/00/2022)

Confrontations directes entre la France et la Pologne